Vụ sập cầu Phong Châu: Phối hợp tìm kiếm các nạn nhân ở hạ lưu

Vị trí cầu Phong Châu bị sập. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, hiện nay, nước lũ sông Thao đang lên rất cao trên báo động III 1,44m nên việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong sự cố sập cầu Phong Châu (nối hai huyện Tam Nông-Lâm Thao của Phú Thọ) gặp rất nhiều khó khăn.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn, tỉnh đang phối hợp với Quân khu 2, thành phố Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc rà soát các tuyến sông phía hạ lưu để tiếp tục tìm kiếm người mất tích; đồng thời, chuẩn bị phương án tìm kiếm cứu nạn khu vực chân cầu khi điều kiện cho phép, đảm bảo an toàn.

Phú Thọ đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 khẩn trương lắp đặt cầu phao để đảm bảo giao thông tạm thời, phục vụ đi lại của nhân dân.

Theo Đại tá Trần Nho Lương, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo, huy động 350 cán bộ, chiến sỹ; trong đó có 231 đồng chí là lực lượng thường trực cùng với lực lượng dân quân tự vệ; đồng thời sử dụng 11 ôtô, 5 xuồng máy, một thiết bị chế áp điện tử làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn để tìm kiếm, cứu vớt những nạn nhân sau vụ sập cầu.

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 và đại diện các đơn vị khảo sát vị trí lắp cầu phao. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Lãnh đạo Quân Khu 2, hiện nay, lực lượng quân đội đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị sẵn sàng lắp đặt cầu phao bắc qua sông phục vụ đi lại của người dân. Cùng với đó, việc tìm kiếm các nạn nhân trong sự cố sập cầu đang được các lực lượng Quân đội khẩn trương tìm kiếm; trong đó tập trung lực lượng dò tìm ở hai ven sông, ven đê và bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết lãnh đạo Công an tỉnh đang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Đơn vị đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ cùng các phương tiện, trang thiết bị cần thiết thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.

Sự cố sập cầu Phong Châu (nối hai huyện Tam Nông-Lâm Thao của Phú Thọ) vào lúc 10 giờ ngày 9/9 đã khiến 8 phương tiện gặp nạn (trong đó có 1 xe tải, 1 xe con, 5 xe máy, 1 xe đạp điện).

Đến đêm 9/9, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã xác định có 8 người đang mất tích gồm: Nguyễn Hà Chi (sinh năm 2005, tại Đắk Nông); Nguyễn Thị Lan (sinh năm 2005, trú tại Vạn Xuân, Tam Nông); Dương Công Chiến (sinh năm 1981, trú xã Dân Quyền, Tam Nông); Hà Quốc Chí (sinh năm 1986, trú xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì); Lương Xuân Thành (sinh năm 1968, trú xã Thạch Đồng, Thanh Thủy); Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1976, trú tại Thạch Đồng, Thanh Thủy); Nguyễn Thị Bích Hằng (sinh năm 1988, trú tại Thụy Vân, thành phố Việt Trì); và Nguyễn Thị Yến (sinh năm 1979, tại xã Sơn Vi, Lâm Thao).

Ba người bị thương là Bùi Quý Trọng (sinh năm 1991) và Nguyễn Minh Hải (sinh năm 1994) cùng trú tại xã Vạn Xuân, Tam Nông); Phan Trường Sơn (sinh năm 1984, trú tại xã Hương Nộn, Tam Nông)./.

