Vụ sốc phản vệ sau tiêm vaccine: Sẽ thanh tra các cơ sở tiêm chủng ở Bình Dương

14/08/2022 14:22

Bệnh nhi N.C.T (4 tuổi) nhập viện ngày 12/8 do sốt 40 độ C, bị co giật. Ngày 13/8, bệnh nhi được tiêm Taxibiotic liều thứ 2 thì đột ngột co giật, mạch quay khó bắt, 60 phút sau, bệnh nhi tử vong.