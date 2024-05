Vụ tai nạn giữa hai xe khách tại Gia Lai: Khởi tố vụ án để điều tra

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 1/5, Thượng tá Nguyễn Văn Hào, Trưởng Công an huyện Chư Sê (Gia Lai), cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Sê đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" đối với vụ việc hai xe khách tông nhau gây hậu quả nghiêm trọng tại đường tránh Hồ Chí Minh, đoạn qua thị trấn Chư Sê vào rạng sáng 30/4.

Qua xác minh ban đầu, cả hai phương tiện đều chạy quá tốc độ quy định, không nhường đường khi đi qua nút giao cắt của tuyến đường giao thông cùng cấp (giữa đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 25).

Hai phương tiện đều còn hạn đăng kiểm, tài xế có giấy phép lái xe đúng quy định. Kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, các tài xế đều âm tính.

Ngay sau vụ việc, các đơn vị chức năng đã phối hợp điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến và đánh giá thiệt hại về hạ tầng giao thông.

Theo ước tính ban đầu, vụ tai nạn đã gây hư hỏng một trụ đèn tín hiệu giao thông và 32 tấm biển báo chỉ dẫn, thiệt hại khoảng 185 triệu đồng.

Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 (thuộc Khu Quản lý đường bộ III, Cục Quản lý đường bộ) đã khẩn trương lắp đặt hệ thống biển báo tại nút giao thông này để đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian chờ khắc phục hoàn chỉnh.

Cụ thể, bốn biển báo hạn chế tốc độ 50 km/h kèm biển phụ "chú ý quan sát" cùng với bốn biển báo hết hiệu lệnh cấm tốc độ 50 km/h, đã được lắp đặt tại nút giao.

Đường Hồ Chí Minh tuyến tránh thị trấn Chư Sê (Gia Lai) dài gần 11km, có ba nút giao cắt với Quốc lộ 25 và các đường liên xã.

Các nút giao này đều được điều khiển bằng hệ thống đèn tín hiệu giao thông hoạt động ban ngày và tự động chuyển sang đèn vàng cảnh báo từ 23 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau.

Trước đó, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa ôtô khách biển kiểm soát 51B- 294.89 lưu thông hướng Chư Sê-Ayun Pa và ôtô khách biển kiểm soát 47B- 020.26 lưu thông hướng Pleiku-Đăk Lăk.

Vụ va chạm tại ngã tư giao nhau giữa đường Hồ Chí Minh tuyến tránh thị trấn Chư Sê và Quốc lộ 25 (huyện Chư Sê) vào 3 giờ ngày 30/4 làm 1 người tử vong, nhiều người bị thương, 2 xe khách bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn cũng làm gãy một trụ đèn tín hiệu giao thông và nhiều biển báo, dải phân cách bị hất văng.

Theo Công an huyện Chư Sê, xe khách giường nằm loại 36 chỗ biển kiểm soát 51B-294.89 (nhà xe Cô Hai) do Nguyễn Công Dân (sinh năm 1977, trú phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 25 (theo hướng từ Gia Lai đi Phú Yên) có tốc độ được ghi trong thiết bị giám sát hành trình vượt quá quy định tối đa cho phép.

Dữ liệu ghi nhận trước thời điểm tai nạn giao thông xảy ra lúc 3 giờ 1 phút 14 giây là 86km/h, lúc 3 giờ 1 phút 24 giây là 83km/h, lúc 3 giờ 1 phút 34 giây là 84km/h. Tốc độ cho phép tại vị trí tuyến đường trên không vượt quá tốc độ 70km/h.

Còn đối với xe khách loại 41 chỗ biển kiểm soát 47B-020.26 (nhà xe Quốc Cường) do Đinh Văn Hùng (sinh năm 1972, trú xã Ea Hồ, Krông Năng, Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh Chư Sê (theo hướng từ Gia Lai đi Đắk Lắk) không có dữ liệu thiết bị giám sát hành trình./.

