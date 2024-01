Vương Quốc Anh cảnh báo đề phòng thời tiết băng giá tiếp sau mưa lũ

UKHSA đưa ra cảnh báo thời tiết lạnh trong khi hàng trăm cảnh báo lũ lụt vẫn đang có hiệu lực khi người dân tại hơn 1.000 ngôi nhà ở England phải sơ tán do mưa lớn gây ngập lụt.

Một chiếc thuyền bị mắc kẹt tại cây cầu đường bộ bắc qua sông Soar ở Barrow sau trận mưa lũ. (Nguồn: Getty Images)

Tiếp sau mưa lũ do tác động của Bão Henk, các tài xế tại Vương quốc Anh đã nhận được cảnh báo đề phòng băng giá khi nhiệt độ giảm mạnh trên cả nước vào tuần tới.

Ngày 5/1, Cơ quan An ninh y tế Vương quốc Anh (UKHSA) đã phát cảnh báo vàng về thời tiết lạnh trên toàn quốc, bắt đầu từ sáng 6/1 cho tới ngày 12/1, nhiệt độ có thể xuống mức âm 4 độ C ở Tây Nam England vào tối 6/1 và âm 6 độ C vào ngày 7/1 ở một số khu vực dọc biên giới Xứ Wales, gần Shropshire và phía Bắc Herefordshire thuộc Tây Trung England.

Cơ quan Môi trường cho biết ngập lụt lớn vẫn tiếp diễn trong ngày 6/1 ở khắp các khu vực thuộc vùng Trung du trên Sông Trent, con sông dài thứ 3 tại Vương quốc Anh, và ở Gloucester thuộc Tây Nam England. Các khu vực trên sông Avon cũng bị ảnh hưởng.

Cơ quan này cho biết mực nước Sông Trent đã đạt đỉnh 5,35m, gần mức cao kỷ lục 5,5m được ghi nhận vào năm 2000.

Nước dâng cao khiến một số sông vỡ bờ ở một số đoạn, trong đó có Sông Trent và Sông Severn ở Tây Trung England, sông dài nhất Vương quốc Anh, trong khi nước tại Sông Thames tiếp tục dâng cao. Mưa lớn khiến dịch vụ trên nhiều tuyến đường sắt tại Anh phải đóng cửa hoặc chậm chuyến.

Bão Henk đổ bộ vào Vương quốc Anh vào ngày 2/1 với mưa lớn và sức gió lên tới gần 138 km/giờ./.

Châu Âu đối mặt bão tuyết và giá rét khắc nghiệt, nhiệt độ xuống dưới âm 40 độ C Bão tuyết và giá rét khắc nghiệt gây gián đoạn giao thông và khiến nhiều trường học ở Scandinavia đóng cửa, trong khi gió mạnh và mưa lớn trút xuống Tây Âu gây lũ lụt và khiến ít nhất 1 người chết.