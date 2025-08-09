Xã Kiều Phú tập trung phát triển theo hướng đô thị sinh thái phía Tây Hà Nội

Sáng 9/8, Đảng bộ xã Kiều Phú (Hà Nội) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là địa bàn quan trọng trong vùng quy hoạch vành đai xanh của Thủ đô, có điều kiện địa lý tự nhiên, đất đai thuận lợi để phát triển kinh tế nông nghiệp và du lịch sinh thái phía Tây Thủ đô.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Kiều Phú Phạm Quang Tuấn nhấn mạnh sự ra đời của xã Kiều Phú trên cơ sở hợp nhất địa bàn 5 xã không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính, mà còn là thời cơ, động lực lớn để phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác tiềm năng, lợi thế vùng; tạo thế và lực mới để phát triển toàn diện, bền vững trên cả ba trụ cột: chính trị ổn định-kinh tế phát triển-quốc phòng, an ninh vững chắc.

Sau sắp xếp, xã Kiều Phú nằm trong vùng quy hoạch vành đai xanh của Thủ đô, có điều kiện thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khai thác tối đa hiệu quả thế mạnh, nguồn tài nguyên… để tập trung phát triển xã Kiều Phú theo hướng đô thị sinh thái trong nhiệm kỳ tới.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Kiều Phú Phạm Quang Tuấn phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Xã chủ trương kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái bền vững; ưu tiên phát triển nông nghiệp xanh, sạch và an toàn.

Trong nhiệm kỳ tới, bên cạnh công tác xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, xã Kiều Phú đặt ra nhiệm vụ trọng tâm ứng dụng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy chuyển đổi xanh, thu hút đầu tư theo chiều sâu với mục tiêu tạo ra các sản phẩm công nghệ cao.

Đặc biệt, xã đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, khuyến khích hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh cao; hỗ trợ tích cực các doanh nghiệp nhỏ và vừa; đẩy mạnh chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi để hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ nông nghiệp và phi nông nghiệp tiếp cận đất đai, vốn, công nghệ, thị trường.

Xã tập trung phát triển hạ tầng kỹ thuật, giao thông nhằm tăng cường kết nối vùng, đẩy mạnh giao thương và nâng cao chuỗi giá trị hàng hóa; nâng cao tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ-thương mại gắn với phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo không gian phát triển mới, bền vững.

Để đạt được mục tiêu trên, Đảng ủy xã Kiều Phú đã đề ra 3 khâu đột phá về: công tác cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính, phục vụ tốt nhân dân và doanh nghiệp; đột phá về huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội, toàn xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Xã nhấn mạnh thực hiện hiệu quả các giải pháp đột phá về ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng, từ đó, xây dựng chính quyền số, các hoạt động quản lý nhà nước của các phòng, ban thuộc Ủy ban Nhân dân xã được số hóa toàn diện và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI; thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý công việc bằng công nghệ thông tin trong tất cả các ngành, lĩnh vực nhằm xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số.

Giải pháp trước mắt, xã Kiều Phú chủ trương phát huy truyền thống khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện các giải pháp đồng bộ, tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế, chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu dựa trên tiềm năng, thế mạnh đặc thù của xã.

Tiêu biểu là xây dựng thương hiệu các sản phẩm công nghiệp, làng nghề, chú trọng tạo thương hiệu đồ gỗ mỹ thuật; phát triển dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại; sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng với các mô hình sản xuất rau xanh an toàn, thủy sản nước ngọt tại khu vực Nghĩa Hương, Tuyết Nghĩa, Cấn Hữu; phát triển trang trại chăn nuôi tập trung, chuyển đổi từ sản xuất nhỏ sang mô hình sản xuất lớn…, qua đó, tập trung xây dựng, quảng bá thương hiệu cho sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kiều Phú gồm 22 đồng chí đã ra mắt tại Đại hội. Ông Phạm Quang Tuấn được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy xã.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kiều Phú nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ xã Kiều Phú đặt mục tiêu quan trọng là tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gương mẫu thực hiện các nghị quyết Trung ương; Xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài, không ngừng đổi mới, khát vọng cống hiến, ngang tầm nhiệm vụ.

Kiều Phú chú trọng phát triển khoa học, công nghệ; ưu tiên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực then chốt, trọng tâm phát triển kinh tế; phát triển nguồn nhân lực, trọng dụng nhân tài. Đặc biệt, xã cũng lên kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, kiên quyết tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các “điểm nghẽn," “nút thắt," khơi thông, phát huy các nguồn lực để phát triển./.

Đảng bộ MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội xác định hai khâu đột phá chiến lược Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội xác định hai khâu đột phá chiến lược là tập trung vào các nhiệm vụ mũi nhọn để tạo chuyển biến rõ nét và đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ.