Xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil

Ngày 20/11/2024, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil).

Phiên xét xử dự kiến diễn ra trong 12 ngày, tuyên án vào ngày 5/12.

Vụ án được điều tra, xác minh xuất phát từ đơn tố giác về tội phạm phản ánh bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) sử dụng trái phép tài sản Nhà nước; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm dụng tài sản, gây thất thoát 214,1 tỷ đồng tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu và 1.246,1 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường.

Qua đó, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 cá nhân về các tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí,” “Nhận hối lộ," “Đưa hối lộ,” “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" theo Điều 219, Điều 354, Điều 364, Điều 358 Bộ Luật Hình sự./.

