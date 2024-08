Xung đột Hamas-Israel: Đoàn đàm phán Israel đến Ai Cập

Đoàn đàm phán của Israel tới Ai Cập có người đứng đầu Cơ quan tình báo (Mossad), ông David Barnea, và người đứng đầu Cơ quan an ninh nội địa (Shin Bet), ông Ronen Bar.

Người đứng đầu Cơ quan tình báo Israel David Barnea (phải) và người đứng đầu Cơ quan an ninh nội địa Ronen Bar. (Nguồn: Flash90)

Người phát ngôn của Thủ tướng Israel, ông Omer Dostri cho biết các nhà đàm phán của nước này đã có mặt tại Cairo ngày 23/8 để tham gia cuộc thương lượng về thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.

Theo ông Omer Dostri, đoàn đàm phán của Israel có người đứng đầu Cơ quan tình báo (Mossad), ông David Barnea và người đứng đầu Cơ quan an ninh nội địa (Shin Bet), ông Ronen Bar.

Hiện cả Mỹ và hai nước trung gian Ai Cập và Qatar đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn giữa phong trào Hồi giáo Hamas-Israel nhằm tiến tới chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 10 tháng qua, cũng như ngăn chặn xung đột lan rộng khu vực.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, hàng chục nghìn thường dân đã rời đi từ Deir el-Balah và thành phố Khan Yunis ở phía Nam Gaza sau lệnh sơ tán mới của quân đội Israel và trước khi Israel tiến hành các hoạt động quân sự.

Liên hợp quốc cho biết xung đột giữa Hamas-Israel đã khiến 90% dân số Gaza phải di dời, khiến người dân lâm vào cảnh "màn trời, chiếu đất," không có nước sạch sinh hoạt và các nhu yếu phẩm trong bối cảnh dịch bệnh lây lan.

Cơ quan y tế do Hamas điều hành cho biết hơn 40.000 người Palestine đã thiệt mạng do hành động quân sự của Israel ở Gaza kể từ cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu nhắm vào Israel vào ngày 7/10 năm ngoái./.

