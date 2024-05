Xung đột Hamas-Israel: Quân đội Israel kiểm soát một phần cửa khẩu Rafah

Xe tăng quân đội Israel được triển khai gần cửa khẩu Shalom Kerem, miền Nam Israel, giáp giới Dải Gaza, ngày 6/5/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 7/5, quân đội Israel cho biết lực lượng này đã bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào thành phố Rafah và bước đầu giành quyền kiểm soát phía Palestine của cửa khẩu Rafah, giáp biên giới với Ai Cập ở phía Nam Gaza.

Quân đội Israel nêu rõ lực lượng này đã tiến hành rà soát khu vực trên vào sáng cùng ngày sau khi triển khai chiến dịch trên không và trên bộ vào tối 6/5 tại một phần phía Đông thành phố Rafah.

Cùng ngày, quân đội Israel thông báo cửa khẩu Kerem Shalom do Israel kiểm soát cũng đã đóng cửa vì lý do an ninh và sẽ hoạt động trở lại khi "điều kiện an ninh cho phép."

Trong một thông báo, Cơ quan quản lý cửa khẩu và biên giới Gaza đã xác nhận thông tin trên.

Cơ quan này cho biết thêm mọi hoạt động đi lại và vận chuyển hàng cứu trợ tại hai cửa khẩu này đều bị dừng.

Trong suốt 7 tháng diễn ra cuộc xung đột, Rafah, cửa khẩu duy nhất không nằm dưới sự kiểm soát của Israel, được coi là tuyến đường huyết mạch chính dẫn ra thế giới bên ngoài đối với 2,3 triệu người Palestine ở Gaza, cho phép vận chuyển hàng cứu trợ và bệnh nhân ra khỏi Gaza đến các cơ sở điều trị bên ngoài vùng lãnh thổ này.

Các quan chức y tế Palestine cho biết xe tăng và máy bay của Israel đã tấn công một số khu vực ở Rafah trong đêm 6/5, khiến 20 người Palestine thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Trong khi đó, người dân Palestine cho biết xe tăng của Israel còn pháo kích các khu vực Đông Beit Lahiya, Jabalia và Beit Hanoun ở phía Bắc Dải Gaza. Israel cũng thả truyền đơn tại Gaza với nội dung cảnh báo người dân rời khỏi các khu vực ở phía Đông Rafah.

Theo quân đội Israel, hầu hết người dân và một số tổ chức quốc tế đã sơ tán khỏi khu vực phía Đông Rafah. Lực lượng này cho biết đã bắn hạ khoảng 20 máy bay chiến đấu và tìm thấy 3 đường hầm.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm hối thúc Israel "ngừng tấn công Rafah" sau khi quân đội Israel xác nhận đã "kiểm soát hoạt động" của phía Palestine tại cửa khẩu biên giới Rafah.

Theo người phát ngôn này, Bắc Kinh “bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Israel lên kế hoạch triển khai chiến dịch quân sự trên bộ tại Rafah.”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhận định rằng chiến tranh và bạo lực về cơ bản không thể giải quyết được vấn đề và không thể mang lại "an ninh thực sự”./.

