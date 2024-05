Thâm Quyến - mảnh đất có số lượng triệu phú tăng nhanh nhất thế giới

Thâm Quyến ghi nhận mức tăng trưởng 140% về số lượng triệu phú, cao hơn nhiều so với các thành phố hạng nhất khác ở Trung Quốc, bao gồm cả Bắc Kinh và Thượng Hải.

Một góc Thâm Quyến. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo một báo cáo gần đây, thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc đã ghi nhận số lượng triệu phú tăng nhanh nhất trong thập kỷ qua và sẵn sàng chứng kiến làn sóng triệu phú tiếp theo trong những năm tới.

Báo cáo từ công ty nghiên cứu tài sản New World Wealth và Công ty tư vấn Henley & Partners cho thấy Thâm Quyến ghi nhận mức tăng trưởng 140% về số lượng triệu phú, cao hơn nhiều so với các thành phố hạng nhất khác ở Trung Quốc, bao gồm cả Bắc Kinh và Thượng Hải, nơi số triệu phú tăng lần lượt là 90% và 84%.

Chỉ riêng năm 2023, Thâm Quyến chứng kiến số lượng triệu phú tăng 10%, trong khi Bắc Kinh và Thượng Hải ghi nhận mức giảm khoảng 5% giữa bối cảnh những cá nhân có khối tài sản giá trị cao rời khỏi Trung Quốc.

Trả lời hãng CNBC, nhà phân tích Andrew Amoils tại New World Wealth, nhận định số lượng triệu phú ở Trung Quốc đã giảm 3% trong năm 2023, do đó số lượng triệu phú tại Thâm Quyến tăng vượt trội so với cả nước trong năm 2023.

Ông Amoils cho biết phần lớn sự gia tăng số lượng triệu phú ở Thâm Quyến là nhờ hoạt động kinh doanh mới và tăng trưởng thu nhập tại thành phố này.

Theo ông Amoils, Thâm Quyến, còn được gọi là Thung lũng Silicon của Trung Quốc, dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ cho đến năm 2040, so với Bắc Kinh và Thượng Hải, những nơi có tốc độ tăng trưởng vừa phải.

Kinh tế Thâm Quyến tăng trưởng 6% trong năm 2023, vượt qua tốc độ tăng trưởng của Bắc Kinh và Thượng Hải.

Bà Erica Tay, Giám đốc nghiên cứu vĩ mô tại ngân hàng Maybank, đánh giá trong ba thập kỷ qua, điều khiến Thâm Quyến nổi bật so với các thành phố cấp 1 khác là khả năng quản lý linh hoạt và thái độ chào đón người di cư.

Được coi là mảnh đất màu mỡ cho các công ty khởi nghiệp, Thâm Quyến còn là nơi đặt trụ sở của những gã khổng lồ công nghệ toàn cầu như Tencent, Huawei và BYD.

Bà Tay nhấn mạnh môi trường pháp lý khuyến khích hoạt động kinh doanh và ủng hộ đổi mới đã tạo ra làn sóng triệu phú tại Thâm Quyến.

Ông Zhiwei Zhang, nhà kinh tế trưởng tại công ty quản lý tài sản Pinpoint Asset Management, cho biết với vị trí địa lý gần Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), nơi có môi trường kinh doanh thân thiện và hiệu quả, Thâm Quyến cũng học hỏi được cách phát triển nền kinh tế.

Ông Zhang cho rằng Thâm Quyến là thành phố hứa hẹn nhất tại đại lục về tiềm năng kinh tế.

Với 50.300 triệu phú cư trú, Thâm Quyến hiện là thành phố giàu có thứ 27 trên thế giới và với tốc độ tăng trưởng hiện tại, thành phố này có khả năng lọt vào danh sách 10 thành phố giàu nhất thế giới vào năm 2040./.

Hàn Quốc nằm trong top 10 nước có nhiều triệu phú nhất thế giới Tuy số lượng triệu phú đã giảm so với năm ngoái, Hàn Quốc vẫn lọt top 10 nước có nhiều triệu phú nhất thế giới với 1.254.000 người, chiếm khoảng 2% tổng số triệu phú trên toàn thế giới.