Xung đột Hamas-Israel: WHO kêu gọi ngừng bắn và đảm bảo an toàn cho viện trợ

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 11/2/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 12/2, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus một lần nữa kêu gọi một lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc trước cuộc không kích mà quân đội Israel tiến hành vào sáng cùng ngày nhằm vào thành phố Rafah ở phía Nam vùng lãnh thổ này.

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới 2024 tại Dubai, ông Ghebreyesus nói rằng WHO tiếp tục kêu gọi việc đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza một cách an toàn, Phong trào Hồi giáo Hamas trả tự do cho các con tin bị bắt giữ và một lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Người đứng đầu cơ quan y tế của Liên hợp quốc (LHQ) bày tỏ quan ngại khi chỉ có 15 trong số 36 bệnh viện ở vùng lãnh thổ ven biển này vẫn "hoạt động cầm chừng" và nhân viên cứu trợ của Liên hợp quốc vẫn đang nỗ lực hết sức trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Theo ông Ghebreyesus, cho đến nay, các cơ quan viện trợ của WHO đã cung cấp 447 triệu tấn thiết bị y tế cho Dải Gaza, song con số này chỉ như "muối bỏ biển", trong bối cảnh nhu cầu viện trợ gia tăng mỗi ngày.

Về vấn đề viện trợ, cùng ngày, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại, ông Josep Borrell cho rằng Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) cần có đủ nguồn lực để tiếp tục công việc của mình.

Trả lời báo giới trước thềm cuộc họp tại Brussels quy tụ các bộ trưởng phát triển của EU, ông Borrell cho rằng không tổ chức nào có thể thay thế vai trò của UNRWA, đồng thời cho rằng cần xác minh làm rõ những cáo buộc cho rằng một số nhân viên của UNRWA có liên quan tới cuộc tấn công hôm 7/10/2023 của phong trào Hồi giáo Hamas nhằm vào Israel.

Trong vụ không kích của Israel tiến hành nhằm vào thành phố Rafah ngày 12/2, theo số liệu của cơ quan y tế tại Dải Gaza, ít nhất 67 người Palestine đã thiệt mạng, trong khi thông tin từ hãng thông tấn chính thức của Palestine (WAFA) cho biết con số thiệt mạng trong vụ tấn công này đã vượt quá 100, còn con số bị thương đã lên đến hàng trăm người, bao gồm phụ nữ và trẻ em.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 12/2 tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự ở Dải Gaza, cho đến khi "chiến thắng hoàn toàn" trước Hamas. Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Israel nêu rõ nước này sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để giải thoát thêm con tin khỏi Gaza.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi các lực lượng đặc nhiệm của Israel cho biết đã giải thoát được 2 con tin trong cuộc không kích nhằm vào thành phố Rafah vào sáng cùng ngày.

Chiến dịch quân sự trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ cùng các nước Trung Đông gồm Ai Cập, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Jordan, cùng các quan chức cấp cao của Palestine đang nỗ lực để Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin ở Gaza.

Ngày 11/2, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã đến thủ đô Doha để thảo luận với Quốc vương Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

Trước đó, hôm 8/2, các quan chức ngoại giao hàng đầu của các nước Trung Đông nói trên đã chủ trì hội nghị thảo luận về tình hình xung đột ở Gaza, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết chấm dứt xung đột trên Dải Gaza, lập tức tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn, bảo vệ dân thường theo quy định của luật pháp quốc tế và dỡ bỏ mọi hạn chế có thể cản trở hoạt động cứu trợ nhân đạo cho dải đất này.

Hội nghị diễn ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kết thúc chuyến thăm lần thứ 5 tới Trung Đông và sau khi Thủ tướng Netanyahu hôm 7/2 đã bác đề xuất về kế hoạch ngừng bắn kéo dài 135 ngày mà Hamas đưa ra./.