Ngày 18/4, Hãng Thông tấn quốc gia Hy Lạp AMNA đưa tin một bé gái 8 tuổi đã tử vong tại bệnh viện thuộc thành phố cảng Patras ở miền Tây nước này do các biến chứng của bệnh cúm.Giới chức y tế Hy Lạp cho biết bệnh nhi được chẩn đoán nhiễm virus cúm H1N1 từ một tháng trước.Hiện vẫn chưa rõ liệu bé có vấn đề sức khỏe mãn tính hay đã được tiêm phòng hay chưa.Các trường hợp tử vong do biến chứng củađang gia tăng mạnh tại quốc gia Nam Âu này.Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Hy Lạp (KEELPNO), chỉ trong những tháng đầu năm 2017, số trường hợp tử vong do biến chứng của cúm đã lên tới 101 người, cao hơn hẳn con số 80 người của cả năm 2016.Mặc dù trước đó các chuyên gia đã cảnh báo người dân, đặc biệt là người có những vấn đề sức khỏe mãn tính, nên tiêm phòng đầy đủ, nhưng số liệu từ các bệnh viện cho thấy chỉ có khoảng 25% các bệnh nhân nhiễm cúm nặng cần điều trị đặc biệt đã thực hiện tiêm phòng đầy đủ./.