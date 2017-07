Tỷ phú Bill Gates và giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos. (Nguồn: AFP)

Chưa đầy 24 tiếng sau khi soán ngôi vị người giàu nhất thế giới của tỷ phú Bill Gates, giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos lại một lần nữa quay về vị trí người giàu thứ hai thế giới, sau khi kết quả kinh doanh quý hai của Amazon được công bố ngày 27/7.Báo cáo lợi nhuận quý hai của Amazon cho thấy lợi nhuận chỉ là 197 triệu USD trên doanh số bán hàng mạnh mẽ là 38 tỷ USD. Sự sụt giảm lợi nhuận này, giảm 77% so với mức 857 triệu USD thời điểm này một năm trước, chủ yếu là do các khoản đầu tư mạnh mẽ của Amazon vào hoạt động kinh doanh của mình.Điều đó có nghĩa là tài sản cá nhân của Bezos, với 80 triệu cổ phiếu của ông ở Amazon, sẽ đạt được một bước tiến đáng kể để đưa ông leo lên vị trí dẫn đầu.Tuy nhiên, Bezos đã trở lại vị trí người giàu thứ hai thế giới vào thời điểm thị trường đóng cửa ngày 27/7. Cổ phiếu của Amazon giảm 2% vào cuối giờ giao dịch, do sự sụt giảm lợi nhuận, qua đó tạo điều kiện cho nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates trở lại vị trí người giàu nhất thế giới với giá trị tài sản cá nhân là 90,8 tỷ USD.Với sự biến động không ngừng của giá cổ phiếu Amazon và Microsoft, rất có thể hai tỷ phú này sẽ hoán đổi vị trí người giàu nhất thế giới nhiều lần trong những tháng tới khi cả Amazon và Microsoft tiếp tục phát triển và tích lũy ảnh hưởng trong các lĩnh vực tương ứng.Một lĩnh vực thú vị để chứng kiến cuộc cạnh tranh giữa Amazon và Microsoft là điện toán đám mây. Đó là nơi mà Amazon và Microsoft đang cạnh tranh khốc liệt với nhau để giành chiến thắng trong bối cảnh các doanh nghiệp đang ngày càng tìm kiếm đám mây để lưu trữ và các nhiệm vụ chuyên sâu tính toán như đào tạo và vận hành phần mềm trí tuệ nhân tạo.Trong lĩnh vực đó, Amazon Web Services, nền tảng điện toán đám mây của Amazon, tiếp tục đạt được những thành công ấn tượng. AWS đạt doanh thu 916 triệu USD trong quý này, tăng 28% so với năm ngoái, với doanh thu 4,1 tỷ USD. Mặc dù nó đứng sau bộ phận "Intelligent Cloud" tổng thể của Microsoft, mới đây đạt mức doanh thu 7,4 tỷ USD và tỷ lệ chạy hàng năm gần 19 tỷ USD, AWS vẫn dẫn đầu trong các phân đoạn chính như lưu trữ đám mây./.