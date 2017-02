Người dân tới thăm khu di tích Đền Hùng. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Lưu Quang Huy cho biết, dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, lượng khách về thăm, dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.Trong các ngày đầu xuân mới đã có hơn 7 vạn lượt đồng bào, chiến sỹ cả nước và kiều bào ở nước ngoài về thăm, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại các đền, chùa trong Khu di tích.Tuy lượng khách tăng cao, song do làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phân công cán bộ tổ chức đón tiếp, phục vụ tận tình, chu đáo nên an ninh trật tự trong Khu di tích được đảm bảo.Theo ông Lưu Quang Huy, từ ngày 1/1, Phú Thọ đã chính thức bãi bỏ phí tham quan tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, vì vậy lượng du khách về tham quan và dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng đã tăng cao hơn so với mọi năm.Việc bãi bỏ thu phí tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng đã tạo điều kiện thuận lợi và thoải mái hơn cho nhân dân khi về dâng hương tri ân công đức Tổ tiên.Tháng 7/2009, Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Nghị quyết về phí tham quan Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, nhằm tạo thêm nguồn kinh phí phục vụ cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản đặc biệt này.Theo đó, quy định được áp dụng cho người Việt Nam, người nước ngoài thống nhất một mức thu phí bằng đồng Việt Nam gồm: từ 16 tuổi trở lên 10.000 đồng/người/lượt, trên 10 tuổi đến dưới 16 tuổi là 5.000 đồng/người/lượt, không thu phí đối với trẻ em từ 10 tuổi trở xuống.Thời gian thu phí là tất cả các ngày trong năm, trừ các ngày trong dịp Tết Nguyên đán (từ ngày cuối năm âm lịch năm trước đến hết ngày 3/1 âm lịch năm sau) và dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng (từ ngày 1 đến hết ngày 10/3 âm lịch).Nguồn thu từ phí tham quan được sử dụng chi cho công tác thực hiện các nhiệm vụ dịch vụ công tại di tích như: vệ sinh, môi trường, thu gom, xử lý rác thải; chăm sóc, trồng bổ sung hoa, cây cảnh; chi trả tiền nước, điện chiếu sáng công cộng và tổ chức, quản lý thu phí.Nhưng nguồn thu từ phí tham quan Di tích lịch sử Đền Hùng mới chỉ đáp ứng được một phần nhiệm vụ dịch vụ công tại di tích, hàng năm Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ vẫn phải bố trí nguồn ngân sách để chi trả cho một số dịch vụ công tại di tích.Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng là nơi thờ tự Tổ tiên chung của cả dân tộc; nơi hội tụ của khối Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn,” là Trung tâm thực hành và trao truyền “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” cho các thế hệ mai sau về dâng hương tưởng nhớ, tri ân các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước nên việc thu phí tham quan Khu di tích lịch sử Đền Hùng là không phù hợp./.