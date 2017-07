(Nguồn: PC Tech Magazine)

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/7 đã loại Công ty an ninh mạng Kaspersky Lab của Nga ra khỏi 2 danh sách nhà cung cấp mà các cơ quan chính phủ nước này có thể mua hàng.Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các phương tiện truyền thông Mỹ loan tin Kaspersky Lab có quan hệ với các cơ quan tình báo Nga.Theo đó, sản phẩm của Kaspersky Lab bị loại ra khỏi danh sách của Cục dịch vụ công Mỹ gồm các nhà thầu có thể kí kết hợp đồng cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Cục dịch vụ công Mỹ cũng cho biết các cơ quan chính phủ vẫn có thể sử dụng sản phẩm của Kaspersky Lab nếu hợp đồng mua được thực hiện mà không cần phải thông qua Cục dịch vụ công. Mới đây Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đã đề nghị cấm Bộ Quốc phòng Mỹ sử dụng các chương trình của Kaspersky Lab.Trước việc truyền thông Mỹ gần đây nhiều lần đưa tin Kaspersky Lab có quan hệ mật thiết với các cơ quan tình báo của Nga, người đứng đầu công ty an ninh mạng này, ông Eugene Karspersky đầu tháng 7 tuyên bố sẵn sàng cung cấp cho các cơ quan chính quyền Mỹ mã ban đầu của các chương trình do công ty phát triển để loại bỏ mọi nghi ngờ. Ông Kaspersky đã nhiều lần đề nghị gặp giới chức Mỹ cũng như sẵn sàng trả lời chất vấn trước Quốc hội Mỹ.Ngày 12/7, Kaspersky Lab lên tiếng một lần nữa bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến các hoạt động gián điệp mạng. Kaspersky Lab khẳng định mình là một công ty tư nhân và không có quan hệ chính trị với bất kì quốc gia nào, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hỗ trợ bất kỳ chính phủ nào thực hiện hoạt động gián điệp mạng./.