Toyoshi Fuketa đảm nhiệm chức Chủ tịch Cơ quan quản lý hạt nhân Nhật Bản. (Nguồn: thepeninsulaqatar)

Chính phủ Nhật Bản ngày 18/4 thông báo đã bổ nhiệm ông Toyoshi Fuketa đảm nhiệm chức Chủ tịch Cơ quan quản lý hạt nhân (NRA) của nước này.Đây là sự thay thế lãnh đạo đầu tiên của NRA kể từ khi cơ quan này được tái cơ cấu sau khi xảy ra thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima hồi năm 2011.Một quan chức chính phủ xác nhận ông Fuketa (59 tuổi) sẽ trở thành người đứng đầu NRA thay thế người tiền nhiệm Shunichi Tanaka, 72 tuổi, sẽ nghỉ hưu vào tháng 9.Ông Tanaka bị nhận xét là có khuyết điểm trong việc xử lý một số công việc. Quyết định bổ nhiệm ông Fuketa vẫn phải được Quốc hội Nhật Bản phê chuẩn.Ông Fuketa là ủy viên của NRA từ năm 2012 khi cơ quan này được thành lập để thực thi các quy định về an toàn hạt nhân sau thảm họa Fukushima.Ông Fuketa được đánh giá là người có kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu và đánh giá mức độ an toàn của các lò phản ứng.Ông từng được giao đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong việc đánh giá độ an toàn của các lò phản ứng và trực tiếp chỉ đạo việc "làm sạch" nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị hư hại sau thảm họa.Việc bổ nhiệm người đứng đầu NRA diễn ra 6 năm sau khi trận động đất và sóng thần hồi tháng 3/2011. Thảm họa này đã gây ra sự cố rò rỉ hạt nhân, kéo theo việc tất cả các lò hạt nhân thương mại ở Nhật Bản ngừng hoạt động từ tháng 9/2013.Xác định năng lượng hạt nhân là nguồn điện năng chủ chốt trong chính sách năng lượng dài hạn bất chấp sự cố nêu trên, Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực thúc đẩy tái khởi động 48 lò phản ứng bị tạm dừng hoạt động để kiểm tra an toàn.Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ nâng tỷ trọng năng lượng hạt nhân trong gói điện năng tổng thể lên ít nhất 20% trong năm 2030./.