Các golf thủ khởi động trước khi bước vào thi đấu. (Ảnh: Lê Phương/Vietnam+)

Ngày golf từ thiện của cộng đồng Việt Nam tại Anh thu hút nhiều người tham dự. (Ảnh: Lê Phương/Vietnam+)

Giải thưởng được trao cho golf thủ có thành tích tốt nhất. (Ảnh: Lê Phương/Vietnam+)

Nhằm tăng cường gắn kết, mở rộng giao lưu và thúc đẩy hoạt động cộng đồng, Hội người Việt Nam tại Anh, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Anh và Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Anh đã phối hợp tổ chức thành công “Ngày golf từ thiện” nhân kỷ niệm 42 năm ngày thống nhất đất nước.Sự kiện này đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, cộng đồng doanh nghiệp cùng đông đảo kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Anh.Ý tưởng tổ chức “Ngày golf từ thiện" của cộng đồng Việt Nam tại Anh đã được ấp ủ từ rất lâu nhằm khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái. Vì vậy, ngay từ khi phát động, ban tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng, đặc biệt là các doanh nghiệp.Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành và tổ chức giải, một trang web riêng đã được lập ra, ngoài thể lệ thi đấu, danh sách các nhà tài trợ, trên trang web này còn đăng tải nhiều thông tin hữu ích về mục đích từ thiện.Nhiều golf thủ tại Anh và một số quốc gia châu Âu đã đăng ký tham dự giải diễn ra hôm 30/4 vừa qua tại sân golf Hainault, phía Bắc London.Sân golf 18 hố thuộc sở hữu của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn New World Fashion Group Phạm Minh Nam cũng là nơi cộng đồng người Việt Nam tại Anh thường tổ chức các sự kiện thể thao và giao lưu, gặp gỡ.75 golf thủ hào hứng tranh tài với nhiều thành tích được ghi nhận. Kết thúc ngày thi đấu, ban tổ chức đã trao giải thưởng và cúp lưu niệm cho những golf thủ đạt thành tích tốt nhất, đồng thời công bố số tiền do các nhà tài trợ hảo tâm đóng góp.Ngoài sự hỗ trợ từ phía Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và cá nhân Đại sứ Nguyễn Văn Thảo, ban tổ chức cũng đã nhận được sự đóng góp từ nhiều đơn vị, như Hãng hàng không Vietnam Airlines, sân golf Hainault, Bia Sài Gòn, công ty Nam & Co. London,...Đến với “Ngày golf từ thiện,” bà con kiều bào còn được thưởng thức ẩm thực và giao lưu văn nghệ sôi nổi, ấm áp nghĩa tình. Theo đánh giá của ban tổ chức, “Ngày golf từ thiện” lần đầu tiên đã thu hút đông đảo bà con tham gia, tạo dấu ấn quan trọng trong hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại Anh, góp phần thúc đẩy nhiều kế hoạch khác.Toàn bộ số tiền quyên góp được từ giải golf này sẽ được tài trợ cho các hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại Anh, đó là Giải bóng đá Cúp người Việt lần thứ hai dự kiến diễn ra ngày 30/7 tới, tổ chức Tết Trung thu 2017 cho thiếu nhi, và hỗ trợ trường Việt ngữ Lewisham.“Ngày golf từ thiện của cộng đồng Việt Nam tại Anh” dự kiến sẽ được tổ chức thường niên nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp cộng đồng thêm gắn kết và tích cực chung tay làm từ thiện. Đó cũng chính là thông điệp về tình đoàn kết của cộng đồng người Việt Nam tại Anh./.