Lực lượng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đưa thi thể thuyền viên được tìm thấy mặc kẹt trong tàu VTB 26 lên tàu để đưa vào đất liền. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Liên quan đếnbị chìm làm 13 người trên tàu mất tích tại khu vực đảo Hòn Ngư, Cửa Lò vào ngày 16/7, đến chiều 20/7, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã cứu được 7 người (hiện đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thị xã Cửa Lò) và vớt được 4 thi thể.Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, hiện tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các lực lượng tìm kiếm cứu hộ tàu; thăm hỏi các gia đình có người bị chết, bị thương, hỗ trợ nhà bị sập, hư hỏng để ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất; kiểm tra, đảm bảo an toàn các công trình, nhất là các công trình đang thi công; tiếp tục theo dõi các vùng có nguy cơ cao đề phòng có thể xảy ra lũ quét, sạt lở dù bão số 2 đã tan.Do ảnh hưởng của bão số 2, đến chiều 20/7, nhiều tuyến đường giao thông tại Nghệ An vẫn ách tắc.Đơn cử, Quốc lộ 16 tại Km 228+185 hiện đang có nguy cơ đứt đường dài 40 m; Quốc lộ 48 tại Km 99+080 sạt lở dài 15m; Quốc lộ 48 E tại Km 97+850 nước ngập 01m đang đóng đường; đường ĐT 534 B tại Km 32+400 ngập 2m đang đóng đường; đường ĐT 544 tại Km 25+250 ngập 30cm, đang đóng đường...Hiện nay, tại những nơi bị sạt lở, ngập nước, ngành giao thông đang phối hợp với chính quyền các địa phương và các đơn vị chức năng tập trung lực lượng, phương tiện xử lý các sự cố.Riêng các vị trí ngập nước hoặc hư hỏng nặng chưa thể khôi phục, lực lượng chức năng tổ chức lực lượng canh gác 2 đầu và phân luồng giao thông, tuyệt đối không để người, phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm.Tỉnh Nghệ An cũng sẽ tổ chức rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo đối phó với bão số 2 nhằm phục vụ tốt công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trong thời gian tới./.