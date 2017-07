Lực lượng chức năng vận chuyển thi thể lên tàu cứu nạn SAR 274 để đưa vào đất liền xác định danh tính. (Nguồn: TTXVN)



Sáng 20/7, đội thợ lặn của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai công tác lặn tìm kiếm nạn nhân có thể bị kẹt bên trong tàu VTB 26.Tại thời điểm lặn tìm kiếm các thuyền viên thời tiết khá thuận lợi, tuy nhiên công tác lặn tìm kiếm gặp khó khăn do tối, nguyên nhân nước than trong tàu VTB 26 lan ra.Sau hơn 2 giờ triển khai lặn tìm kiếm, 9 giờ 5 cùng ngày, đội thợ lặn đã tìm thấy thêm một thi thể thuyền viên tàu VTB 26. Vị trí phát hiện thi thể nằm ở khu vực hành lang mạn trái tầng 2 của tàu.Thi thể tìm thấy vẫn chưa xác định được danh tính. Các lực lượng chức năng đã đưa thi thể lên tàu cứu hộ để đưa vào bờ xác định danh tính.Như vậy, tính đến trưa 20/7, các lực lượng chức năng đã cứu sống được bảy thuyền viên và phát hiện bốn thi thể. Công tác tìm kiếm hai thuyền viên mất tích còn lại vẫn đang được triển khai.Để tiếp tục tìm kiếm hai thuyền viên mất tích còn lại, lực lượng tìm kiếm dùng hơn 20 tàu, thuyền gồm các tàu của Biên phòng, hai canô, môtô nước; tàu SAR 411 và SAR 274 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.Bênh cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng huy động hai cặp tàu giã cào của ngư dân tham gia tìm kiếm dưới mặt nước. Trên mặt biển, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã mở rộng vùng tìm kiếm đến mũi Lạch Quèn ở phía Bắc và mũi Ròn ở phía Nam.Trước đó, vào 2 giờ ngày 17/7, tàu VTB 26 phát tín hiệu cấp cứu khi neo đậu tránh bão tại đảo Hòn Ngư (Nghệ An), cách đất liền 4km. Con tàu sau đó bị chìm, mất tín hiệu, 13 thuyền viên mất tích./.