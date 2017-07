Thuyền viên Lý Văn Giang (tàu VTB 26 bị chìm) được đưa lên bờ trong tình trạng sức khỏe ổn định. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Liên quan đến vụchở 4.700 tấn than bị lật ở vùng biển Nghệ An khiến 13 thuyền viên văng xuống biển, lực lượng cứu nạn cứu sống 7 người, tìm thấy 2 thi thể thuyền viên, còn 4 thuyền viên mất tích, sáng 18/7, Cục Hàng hải Việt Nam đã huy động 2 đội thợ lặn của Nghệ An và Đà Nẵng đến hiện trường, triển khai lặn tìm kiếm người mất tích trong cabin và buồng tàu VTB 26.Ông Nguyễn Xuân Sang - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cho biết ngày 18/7 sóng êm nhưng nước đục nên việc lặn có thể chưa triển khai được ngay. Các đội thợ lặn sẽ được đưa ra hiện trường, trong điều kiện lặn được thì lập tức triển khai công tác tìm kiếm.Qua sơ bộ nắm tình hình, do sóng gió to, khi có báo động toàn bộ thuyền viên trên tàu đã lên cabin và mặc áo phao. Tuy nhiên, sau đó do sóng lớn, nắp hầm hàng đã bung ra; không loại trừ khả năng còn thuyền viên kẹt lại ở cabin.Sáng 18/7, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã trực tiếp gặp thân nhân của 4 thuyền viên đang mất tích gồm: Nguyễn Văn Xuân - Đại phó, quê ở Thanh Hóa; Nguyễn Văn Chiêu - sỹ quan boong, quê Hải Phòng; Nguyễn Văn Dương - sỹ quan máy, quê Hải Phòng và Nguyễn Hải Quyết - thủy thủ OS, quê Hải Phòng.Thông báo với gia đình các thuyền viên, ông Sang cho biết suốt đêm 17/7 và sáng 18/7, có tổng cộng 19 phương tiện gồm phương tiện tìm kiếm cứu nạn (2 tàu SAR), 2 tàu cảnh sát biển, 4 tàu biên phòng, 1 tàu cảng vụ, 7 tàu cá của ngư dân, 3 tàu hàng tham gia công tác tìm kiếm.Hiện lực lượng chắc năng đã huy động, bổ sung thêm tàu cá ngư dân đang ra khơi đánh cá để cùng tham gia lực lượng tìm kiếm cứu nạn và mở rộng phạm vi tìm kiếm, quyết tâm tìm thấy các thuyền viên còn mất tích.Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cũng đã trao tặng quà của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải nhằm chia sẻ, động viên thân nhân các thuyền viên đang mất tích.Cũng trong sáng 18/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng có mặt tại Sở chỉ huy, tiếp tục chỉ đạo công tác tìm kiếm các thuyền viên đang mất tích.Trước đó, vào 2 giờ ngày 17/7, tàu VTB 26 phát tín hiệu cấp cứu khi neo đậu tránh bão tại đảo Hòn Ngư (Nghệ An), cách đất liền 4 km. Con tàu sau đó bị chìm, mất tín hiệu, 13 thuyền viên mất tích./.