Máy bay Airbus 320-200 của Hãng hàng không Lufthansa tại Duesseldorf, Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Từ ngày 1/6 tới, các hãng hàng không Đức sẽ bỏ luật yêu cầu luôn cần có 2 người trong buồng lái của máy bay, còn gọi là "luật 2 người."Ngày 28/4, Hiệp hội Hàng không Đức (BDL) khẳng định sau khi tiến hành đánh giá độc lập, các hãng hàng không đã kết luận rằng không có lợi ích an ninh nào từ "luật 2 người" khi luật này khiến thời gian mở cửa buồng lái tăng lên, đồng thời tăng số người được phép vào trong, từ đó làm tăng nguy cơ tiếp cận trái phép khu vực này.BDL nhấn mạnh nguy cơ tội phạm và tấn công khủng bố vẫn hiện hữu khi kể từ năm 1931 với 1.047 vụ cướp máy bay. Trong khi đó, số các vụ phi công tự tử khi làm việc chỉ là 4 vụ với 2 vụ phi công ở một mình trong buồng lái.Thông báo của BDL được đưa ra sau khi các hãng hàng không đã đảm bảo rằng các cuộc kiểm tra sức khỏe của phi công sẽ tập trung nhiều hơn vào mặt tâm lý nhằm tránh trường hợp của hãng hàng không Germanwings cách đây 2 năm.Các hãng này cũng cam kết về điều kiện làm việc ổn định hơn, được tiếp cận bảo hiểm bệnh tật và chương trình tư vấn tâm lý, cũng như sự hỗ trợ rộng hơn đối với các nhân viên."Luật 2 người" được ban hành vào năm 2015 sau khi viên cơ phó người Đức Andreas Lubitz đã cố tình điều khiển chiếc máy bay Airbus A320 của hãng Germanwings đâm vào dãy núi Alps (Pháp) khi đang trên hành trình từ Barcelona (Tây Ban Nha) về Düsseldorf (Đức), làm toàn bộ 150 người trên máy bay thiệt mạng.Sau vụ tai nạn, Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA) đã ban hành "luật 2 người," theo đó khi một trong hai phi công cần ra khỏi buồng lái thì một thành viên của phi hành đoàn phải vào thay thế. Năm ngoái, EASA đã nới lỏng quy định này và cho phép các hãng hàng không tự đánh giá nguy cơ.Theo BDL, luật an ninh mới trên sẽ được trình lên Cơ quan Hàng không Liên bang Đức và sẽ có hiệu lực muộn nhất là vào ngày 1/6 tới. Hãng hàng không lớn nhất Đức Lufthansa xác nhận sẽ bỏ luật trên tại toàn bộ các chi nhánh vào thời điểm trên.Trong khi đó, Tập đoàn Thomas Cook, chủ sở hữu hãng hàng không Condor của Đức, tuyên bố chính sách mới sẽ được áp dụng trong toàn bộ 4 hãng hàng không của tập đoàn này ở Anh, Bỉ và khu vực Scandinavia vào ngày 15/5 tới./.