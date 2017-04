Poster "Em chưa 18." (Nguồn: Facebook bộ phim)

“Em chưa 18,”

bộ phim hài-lãng mạn kết hợp giữa nhà sản xuất Charlie Nguyễn của "Để mai tính" cùng đạo diễn Lê Thanh Sơn của “Bẫy rồng” được khán giả mong đợi sẽ thổi một luồng gió mới trong sáng, vui vẻ của cuộc đời học sinh vào giữa những bộ phim Việt Nam trầm lắng, u buồn vừa ra rạp trong thời gian gần đây.Bộ phim lấy bối cảnh của một trường trung học quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Linh Đan (Kaity Nguyễn), một cô bé học sinh cuối cấp quyết tâm trả thù người bạn trai phản bội Tony (Will 365) bằng cách tìm cho mình một người bạn trai khác tuyệt vời hơn.Cô bé đã lựa chọn cho mình cách “bẫy” một anh chàng tay chơi sành điệu trong quán bar rồi quay video lại, dùng đoạn clip đó uy hiếp bắt chàng trai phải đóng giả người yêu của mình, với mục đích chính là sẽ đưa cô bé tới prom (bữa tiệc cuối năm) để hạ nhục cậu người yêu cũ.Vậy là Hoàng (Kiều Minh Tuấn), một gã đào hoa luôn được vây quanh bởi những cô nàng sành điệu, nổi tiếng, lại phải sống cuộc sống nơm nớp lo bị “tố cáo và tống vào tù” bên cạnh một cô bé non nớt còn chưa đầy 18 tuổi.Với một kịch bản khá đơn giản và dễ đoán, các tình huống không quá kịch tính, bộ phim gây ấn tượng bởi diễn xuất chân thực không ngờ của dàn diễn viên chính, đặc biệt là hai gương mặt còn khá mới mẻ là Kaity Nguyễn và Kiều Minh Tuấn.Ngay từ những cảnh mở đầu của bộ phim, Kaity Nguyễn gây bất ngờ với sự thay đổi ngoại hình “360 độ” từ một cô gái già dặn trong quán bar trở lại thành một cô bé học sinh trong sáng ngậm kẹo mút. Không phải là một hot girl chân dài mình dây như những hình tượng “nữ thần” thường thấy trên mạng, cô gái với gương mặt xinh xắn, ngây thơ như búp bê đã chinh phục khán giả bằng cách diễn hết sức tự nhiên, không hề khiên cưỡng, như thể đó là thước phim thực tế quay lại cuộc sống hàng ngày của một cô bé 17 tuổi.Có thể, việc được đóng một vai diễn bằng với lứa tuổi hiện tại của mình là một lợi thế lớn cho Kaity Nguyễn, nhưng không thể phủ nhận cô là một diễn viên trẻ rất có triển vọng với cách diễn tự nhiên rất có hồn, vừa trong sáng vừa láu lỉnh của mình, đồng thời mang đến một cảm nhận mới mẻ, trong trẻo cho những khán giả từ lâu rồi đã quen với những nhân vật học sinh do các diễn viên người lớn thủ vai.Kiều Minh Tuấn, trong vai anh chàng dạy yoga lãng tử tóc trắng toát ở độ tuổi xấp xỉ tuổi… bố của Linh Đan, đã thể hiện hoàn hảo vai diễn một gã Don Juan chính hiệu, nhiều năm trời quá quen với việc đối phó với những cô nàng sành sỏi, nên giờ đây bị bất ngờ, lúng túng khi đối thủ của mình lại là một cô bé học sinh trẻ măng, vừa ngây thơ lại vừa tinh quái, lại hết sức cứng đầu.Lối diễn hình thể của Kiều Minh Tuấn rất phù hợp với hoàn cảnh trớ trêu, đôi lúc muốn khóc mà không khóc được, muốn đánh mà phải nín nhịn của anh chàng Hoàng tội nghiệp.Tuy nhiên, cặp đôi nhân vật phụ Tony (Will) và Yến (Châu Bùi) lại không có quá nhiều đất diễn. Tony đã thể hiện được đúng vai trò là một hotboy tuổi học sinh đẹp trai và hời hợt, vẫn yêu bạn gái cũ, nhưng cũng chẳng từ chối sự tấn công ào ạt của cô bạn gái mới, khiến người xem có cảm giác như tình yêu lớn nhất đời của anh chàng thực ra lại dành cho… môn bóng rổ.Trong khi đó Yến, tình địch của Linh Đan, lại không thể hiện được sự xấu tính của một kẻ cướp bạn trai bằng những hành động xấu xa, những thủ đoạn nho nhỏ như thường thấy ở những nhân vật nữ phản diện. Điểm gây ấn tượng nhất của nhân vật này có lẽ chính là vẻ xinh đẹp rất “trưởng thành,” khác hẳn với nét trẻ con của Linh Đan.Trong khi những nhân vật chính được khắc họa khá đời thường, thì dàn nhân vật phụ lại được xây dựng cường điệu hơn, kịch hơn. Những nhân vật từ ông bố cố ra vẻ xì tin (Quang Minh) và ông bố đạo mạo (Chánh Tín) đến những người bạn học tóc vàng tóc xanh, người cá tính, kẻ khù khờ, đều mang lại những tiếng cười sảng khoái cho người xem.Với nội dung một cô bé học sinh trung học “gài bẫy” một anh chàng tay chơi, đạo diễn đã lựa chọn bối cảnh là một trường song ngữ quốc tế. Đây là một lựa chọn rất hợp lý, để nhân vật chính vừa có sự ngây thơ, khờ khạo của một cô bé chăm học, lại vừa đủ khả năng hóa trang thành một cô nàng sành điệu trong quán bar, và cũng đủ giàu có để không lạc lõng khi sánh đôi cùng anh chàng bạn trai bất đắc dĩ tới những quán bar sang trọng.Nhưng dù đó một ngôi trường đẹp, với những học sinh sành điệu trong những bộ trang phục đắt tiền và cách phát âm tiếng Anh hoàn hảo, kịch bản của phim vẫn được khéo léo lồng ghép những chi tiết rất nhỏ như một cậu học sinh đã bắt bạn phát âm lại cái tên “Tây” của mình cho đúng, không phải “Lịnh” mà là “Lynn,” phần nào xóa bớt ranh giới “sang chảnh” của một ngôi trường nhà giàu.Và dù cho trailer, cũng như mở đầu của bộ phim gây ấn tượng với một cảnh “hành sự” dường như rất cuồng nhiệt, bộ phim không đi sâu vào khai thác khía cạnh tình dục tuổi mới lớn, mà xoay quanh những câu chuyện học sinh nhẹ nhàng, phù hợp hơn với văn hóa Việt, xoa dịu những khán giả khó tính có thể sẽ cảm thấy không thoải mái với hình ảnh những học sinh nhảy nhót trong quán bar, tụ tập mở tiệc, hay ôm hôn hôn nhau chỗ đông người trong phim."Em chưa 18” vẫn là một bộ phim về học đường và gia đình. Người bố (do Quang Minh thể hiện) cố gắng nói tiếng Anh, cố gắng xì tin, nhún nhảy, chỉ để làm sao gần gũi, thấu hiểu được tâm tư của cô con gái đang tuổi học sinh vui buồn thất thường. Hoàng, một tay chơi cô độc, lại run rẩy xúc động khi chứng khiến những khoảnh khắc đầm ấm của một đại gia đình.Cô bé Linh Đan, dù giận dữ, đau khổ vì bị phản bội, vẫn đưa những cảnh quay đẹp về “tình địch” vào trong đoạn clip kỷ yếu tự làm về ngôi trường, về bạn bè. Và chiến thắng của cô bé trong buổi dạ vũ cuối cùng là chiến thắng của nữ hoàng “xinh đẹp và học giỏi” trước đối thủ Yến “xinh đẹp và nhảy giỏi.”Chỉ tiếc rằng khía cạnh “học giỏi” của Linh Đan vẫn chưa được khai thác kỹ hơn, sâu hơn nữa, và bộ phim cũng thiếu đi những hình ảnh trong lớp học, khiến đôi khi người xem vẫn cảm giác như ngôi trường lớn thực ra chỉ là một câu lạc bộ khổng lồ để học sinh vui chơi.Như vậy, với một kịch bản học đường không hề mới, nếu không muốn nói là đã "cũ rích" tại Hollywood, cùng nội dung chỉ mang tính giải trí, "Em chưa 18" vẫn cuốn hút đến không ngờ, có lẽ bởi yếu tố "vượt kỳ vọng" đối với tân lý người xem. Các ca khúc Việt Nam đang thịnh hành được lồng ghép "khớp kịch bản" cũng là một yếu tố làm nên thành công cho bộ phim này.Phim chính thức ra rạp vào ngày 28/4. Tuy nhiên, các suất chiếu sớm diễn ra trong 3 ngày, 21/4 (từ 19 giờ), 22/4 và 23/4 trên toàn quốc.