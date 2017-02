Tổng thống Gambia Adama Barrow trong một buổi cầu nguyện. (Nguồn: smbcgo.com)

Ngày 12/2, lực lượng quân sự Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) tại Gambia thông báo một binh sỹ nước này cũng từng là thành viên lực lượng bảo vệ cựu Tổng thống Yahya Jammeh đã bị bắt giữ do mang theo một khẩu súng vào trong một thánh đường nơi Tổng thống Adama Barrow đang cầu nguyện.Theo lực lượng trên, vụ việc xảy ra trong khi trong buổi cầu nguyện hôm 10/2 tại thánh đường King Fahd ở thủ đô Banjul.Trong cuộc kiểm tra thường ngày do cảnh sát Senegal tiến hành tại thánh đường, một khẩu súng lục tự động Helwan có nóng sùng 9mm với ổ đạn được nạp đầy đã được tìm thấy.Đối tượng bị bắt giữ là Trung sỹ Baboucarr Njie, thừa nhận từng là thành viên lực lượng bảo vệ cựu Tổng thống Jammeh. Trung sỹ này đã được chuyển giao cho các nhà chức trách Gambia để điều tra làm rõ vụ việc.Ông Jammeh lên nắm quyền ở Gambia sau cuộc đảo chính quân sự năm 1994 và liên tiếp tái đắc cử Tổng thống vào các năm 2001, 2006 và 2011. Trong cuộc bầu cử cuối năm ngoái, ông Jammeh đã thất bại trước lãnh đạo phe đối lập Adama Barrow. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này đã ban bố tình trạng khẩn cấp và tuyên bố sẽ không từ chức.Với sự trung gian hòa giải do Tổng thống Mauritania và Tổng thống Guinea thực hiện dưới sự ủy nhiệm của Cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS), ông Jammeh cuối cùng đã chấp nhận nhường lại quyền lực và rời đất nước đến sống lưu vong tại Guinea./.