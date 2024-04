Tỷ lệ sinh tại Mỹ quay trở lại xu hướng giảm

Tỷ lệ sinh tại Mỹ năm 2023 đã giảm 2% so với năm trước. (Nguồn: Westobserver)

Báo cáo do Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố ngày 25/4 cho thấy tỷ lệ sinh tại nước này năm 2023 đã giảm 2% so với năm trước, một phần do tỷ lệ sinh con của phụ nữ trong độ tuổi từ 20-24 và thanh thiếu niên từ 18-19 tuổi giảm mạnh.

Theo dữ liệu tạm thời của Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia (NCHS) thuộc CDC, số ca sinh tại Mỹ giảm từ 3.667.758 ca vào năm 2022 xuống còn 3.591.328 vào năm 2023.

Tỷ lệ sinh đã trở lại xu hướng giảm 2% từng được ghi nhận trong giai đoạn 2015-2020. Tỷ lệ sinh tăng 1% vào năm 2021 và chững lại vào năm 2022.

Tỷ lệ sinh con của phụ nữ ở độ tuổi từ 25-34 tuổi giảm khoảng 2,5% trong khi tỷ lệ sinh của phụ nữ từ 20-24 tuổi giảm 4% xuống mức thấp kỷ lục.

Tỷ lệ sinh con của thanh thiếu niên từ 18-19 tuổi giảm 3%, cũng là mức thấp kỷ lục, trong khi tỷ lệ này ở thiếu niên từ 15-17 tuổi không tăng. Tỷ lệ sinh con của lứa tuổi này đã giảm kể từ năm 2007.

Bà Michelle Osterman, đồng tác giả báo cáo, cho biết số ca sinh mổ năm ngoái tăng, cùng với độ tuổi trung bình của thai phụ tăng.

Báo cáo cho thấy tỷ lệ trẻ sinh mổ tăng trong năm thứ 4 liên tiếp lên 32,4%, mức cao nhất kể từ năm 2013, vào cao hơn so với mức 32,1% của năm 2022.

Bà Osterman cho biết phụ nữ càng lớn tuổi, càng gặp khó khăn trong quá trình sinh nở, do đó, tỷ lệ sinh mổ tăng do độ tuổi của thai phụ tăng./.

