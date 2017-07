Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Gần một tuần trở lại đây, giá lợn hơi tại tỉnh Đồng Nai bất ngờ tăng mạnh và vẫn có xu hướng tăng thêm. Đây là những tín hiệu vui cho ngành chăn nuôi Đồng Nai. Tuy nhiên, việc giá lợn hơi tăng cao như hiện nay phát sinh nỗi lo lớn về việc người dân tái đàn hoặc tăng đàn trở lại khiến lợn dội chợ, giá lợn lại khủng hoảng như thời gian vừa qua.Ghi nhận của phóng viên tại một số trại lợn thuộc huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, nhiều thương lái đang thu mua lợn hơi tại trại với mức giá 43.000 đồng/kg, có nơi lên đến 45.000 đồng/kg, tăng 19.000 đồng/kg so với 7 ngày trước (10/7). Đây là mức giá cao nhất trong 7 tháng trở lại đây, với mức giá này, người chăn nuôi đang lãi hơn 10.000 đồng/kg.Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch, Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, mặc dù trong những ngày vừa qua, giá lợn hơi đang tăng “chóng mặt,” thương lái đua nhau gọi mua lợn nhưng người chăn nuôi chỉ bán với mức “cầm chừng” do nguồn lợn gần cạn và chờ cho giá tăng thêm. Nhiều khả năng, giá lợn hơi sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới và chưa có dấu hiệu dừng lại.Chị Hoàng Thị Liên, hộ chăn nuôi tại xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất cho biết, hiện trại lợn của gia đình chị chỉ còn hơn 30 con lợn thịt đến tuổi xuất chuồng. Tuy nhiên, 3 ngày trở lại đây, thương lái liên tục liên hệ để thu mua lợn, nhưng gia đình vẫn chưa muốn bán.“Thương lái liên tục gọi điện để thương lượng chuyện bán lợn, có lúc họ đã trả tới 44.000 đồng/kg nhưng tôi vẫn chưa muốn bán và đang hy vọng tới mức giá cao hơn. Sau khi bán hết lứa lợn này, có vốn, gia đình vẫn tiếp tục tái đàn do chăn nuôi là nghề chính và đã làm từ nhiều năm nay,” chị Liên cho biết thêm.Tương tự như vậy, bà Đào Thị Hon (người chăn nuôi tại xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất) cho biết, trước đây giá lợn xuống quá thấp, gia đình đã phải tự mổ lợn đem thịt đi bán rong, đến nay số lượng lợn không còn nhiều. Hiện tại, thương lái đang lùng sục mua lợn với giá cao. Do thời gian trước bán lợn bị lỗ nhiều quá nên gia đình vẫn chưa quyết định bán và chờ cho giá tăng hơn nữa để bù lại khoản lỗ.Không chỉ giá lợn thịt đang tăng chóng mặt trong thời gian ngắn, đến nay, lợn giống cũng đang được lùng sục thu mua. Theo ông Vi Hướng Mạnh, chủ trại chăn nuôi lợn giống ở xã Lộ 25, huyện Thống Nhất (Đồng Nai), hiện giá lợn giống đã tăng lên gấp đôi so với đầu tháng 7 (200.000 đồng/con). Tuy nhiên với mức thu mua lợn trên 40.000 đồng/kg như hiện nay thì có thể giá lợn giống sẽ còn tăng thêm nữa do nhu cầu tái đàn và tăng đàn của người dân.Theo Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, thời gian qua, ngành chăn nuôi Đồng Nai luôn trong tình trạng cung vượt cầu, đến nay đã cơ bản giải quyết xong lượng lợn tồn, Trung Quốc đang quay lại thu mua lợn, khiến nguồn lợn thịt bị khan hiếm, đội giá lên cao. Điều này phát sinh nỗi lo về việc người dân tái đàn ồ ạt và khiến nguồn cung bị dội chợ, giá lợn sẽ khủng hoảng như thời gian qua.Theo đánh giá của ông Huỳnh Thành Vinh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, việc giá lợn bất ngờ tăng cao như hiện nay là dấu hiệu bất thường. Một trong những nguyên nhân khiến giá thu mua lợn tăng được cho là do thị trường Trung Quốc đang “hút hàng”. Tuy nhiên, giá thịt lợn phụ thuộc nhiều vào việc xuất hàng sang thị trường Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, vì thế, ngành chăn nuôi luôn đứng trong thế bị động và độ rủi ro cao.Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, để ngăn chặn tình trạng người dân thấy giá bán cao như hiện nay mà ồ ạt tái đàn buộc phải có những chính sách giảm đàn, theo đó, việc giảm đàn nên tập trung vào các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, vì thực tế cho thấy, giá thành nuôi 1 kg lợn hơi của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ khoảng 34.000 đồng/kg, trong khi các trang trại là 31.000 đồng/kg, còn doanh nghiệp FDI chỉ 27.000 đồng/kg đến 29.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, giá bán của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cũng thấp hơn các trang trại hay doanh nghiệp FDI từ 3 giá đến 4 giá (tương đương từ 3.000 đồng đến 4.000 đồng/kg). Do đó, giá thành người chăn nuôi nhỏ lẻ bỏ ra để nuôi một con lợn từ đầu vào đến lúc xuất bán cao hơn khoảng 700.000 đồng/con lợn.Trong thời gian tới, để giảm đàn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai cho rằng, từ năm 2009 đến nay, Đồng Nai đã quy hoạch các khu chăn nuôi tập trung. Sắp tới đối với những hộ chăn nuôi ngoài vùng quy hoạch sẽ mạnh tay không cho chăn nuôi nữa. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền đến người dân không nên tái đàn ồ ạt, nhất là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ./.