Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn chỉ đạo các cấp chính quyền quận Tây Hồ (Hà Nội) phải xử lý kiên quyết những vi phạm tại hồ Đầm Trị để làm gương, tránh gây bức xúc trong dư luận.Cũng theo yêu cầu của lãnh đạo thành phố, trong tháng 9/2017, quận Tây Hồ phải hoàn thành việc đánh giá, rà soát lại tình hình dân cư, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại tất cả các phường, nhất là diện tích đất nông nghiệp để phân loại và có phương án xử lý dứt điểm các tồn tại.Đồng thời, quận Tây Hồ chủ động rà soát các dự án, thể hiện thái độ rõ ràng với các chủ đầu tư chậm triển khai, để đất hoang hóa dẫn đến một số người dân vào lấn chiếm. Đối với diện tích đất xen kẹt, đất nông nghiệp có thể chuyển đổi được, cần sớm thực hiện bán đấu giá, tăng thêm nguồn lực phát triển quận.Lãnh đạo quận Tây Hồ phải giao trách nhiệm cụ thể cho các phường, các phòng, ban chuyên môn trong việc xử lý vi phạm với tinh thần thật nghiêm khắc. “Thái độ của lãnh đạo thành phố với những vi phạm là sẽ làm hết sức kiên quyết, không nể nang, né tránh”, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh.Về những sai phạm cụ thể trên mặt nước hồ Đầm Trị, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ cho biết đến nay quận đã hoàn thành việc dỡ bỏ. Với các vi phạm còn lại, phường Quảng An và Thanh tra xây dựng quận phải xử lý xong trước ngày 15/7.Theo Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ, từ năm 2008 đến nay mặt nước hồ Đầm Trị, được Ủy ban Nhân dân phường Quảng An ký hợp đồng thu hoa lợi công sản với ông Vũ Hoa Thảo để nuôi trồng thủy sản. Cuối năm 2010, ông Thảo đã dựng một nhà gỗ diện tích khoảng 30m2; đến đầu năm 2013, ông Thảo cơi nới, mở rộng nhà gỗ diện tích khoảng 80m2 và cuối năm 2013, tiếp tục mở rộng nhà gỗ thành diện tích khoảng 130m2.Trước những vi phạm này, Ủy ban Nhân dân quận đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường đôn đốc, giám sát và yêu cầu ông Vũ Hoa Thảo thực hiện tự tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng xong trước ngày 25/6 và đến nay, toàn bộ hạng mục vi phạm đã được ông Thảo tháo dỡ.Đối với trường hợp bà Phạm Thị Thanh Hương do cải tạo, cơi nới không phép, thay cổng cũ bằng cổng mới, Thanh tra xây dựng phường đã lập hồ sơ vi phạm. Ủy ban Nhân dân phường đã ban hành quyết định cưỡng chế và tổ chức dỡ bỏ, tuy nhiên gia đình vẫn cố tình vi phạm.Tại khu vực này còn hai trường hợp thay cổng cũ bằng cổng mới, kết cấu bằng kim loại màu đồng có chiều rộng từ 3-5m nhưng chưa được Thanh tra xây dựng phường lập hồ sơ vi phạm.Trước đó, để làm rõ việc có hay không những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai và trật tự xây dựng tại khu vực hồ Đầm Trị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ kiểm tra làm rõ thông tin báo chí phản ánh; kiên quyết ngăn chặn, xử lý sai phạm (nếu có), đồng thời xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan.Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã phối hợp với các cấp chính quyền phường Quảng An và quận Tây Hồ khảo sát, kiểm tra hiện trạng xây dựng tại khu vực hồ Đầm Trị để có phương án xử lý. Trên cơ sở kiểm tra ban đầu, Thanh tra Sở đã kiến nghị thành phố giao liên ngành tiến hành thanh tra toàn diện khu vực này./.