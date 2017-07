Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích do nước lũ cuốn. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Ngày 13/7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên cho biết đã tìm thấy thi thể một nạn nhân bị lũ cuốn trôi tại khu vực cầu tràn Làng Cọ, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương.Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 13/7, tại khu vực cầu tràn Làng Cọ, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, bà Mộng Thị Phùng, 87 tuổi trú tại tiểu khu Thọ Lâm, thị trấn Đu, huyện Phú Lương được cháu gái đèo xe máy đi qua cầu tràn Làng Cọ thì bị nước lũ cuốn trôi cả người và xe máy. Người cháu gái và chiếc xe được người dân khu vực cứu vớt kịp thời, còn bà Phùng đã bị nước lũ cuốn trôi.Vào khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể của bà Phùng đã được lực lượng chức năng tìm thấy tại khu vực xóm Bầu 2, xã Phấn Mễ, cách khu vực bị nạn khoảng 3km.Một người khác, mất tích tại khu vực xã Nga My, huyện Phú Bình vẫn đang được lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm. Theo báo cáo, người mất tích này là anh Dương Văn Quỳnh, 28 tuổi, trú tại xóm Thượng, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình đã bị nước cuốn trôi khi đang bơi cùng hai người bạn vào khoảng lúc 14 giờ.Chưa được bao lâu, hai người bạn không thấy anh Quỳnh đâu nên chạy về thông báo cho gia đình biết. Đến khoảng 16 giờ, người dân mới thông báo lên chính quyền xã Nga My.Khi tiếp nhận được thông tin, lực lượng chức năng của xã Nga My đã triển khai phương án tìm kiếm ở phía cuối nguồn, song do nước chảy xiết nên đến nay vẫn chưa tìm thấy nạn nhân./.