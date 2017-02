Quang cảnh khu vực thực hiện vụ phóng tên lửa đất đối đất tầm trung "Pukguksong-2" tại căn cứ không quân Banghyon thuộc tỉnh Bắc Pyongan ngày 11/2. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Ngày 13/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn để thảo luận về vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên.Kết thúc cuộc họp kín, các quốc gia thành viên cơ quan quyền lực nhất của Liên hợp quốc đã nhất trí lên án vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng đồng thời cảnh báo sẽ áp dụng thêm "những biện pháp trừng phạt mạnh" đối với Bình Nhưỡng.Các quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó có cả Trung Quốc, đồng minh chủ chốt của Bình Nhưỡng, đã nhất trí với tuyên bố do Mỹ soạn thảo, trong đó mô tả vụ thử tên lửa này là "sự vi phạm nghiêm trọng" các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.Trước đó cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kịch liệt lên án vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.Tổng Thư ký Liên hợp quốc nêu rõ: "Bình Nhưỡng một lần nữa lại vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ban lãnh đạo Triều Tiên cần phải quay trở lại tuân thủ đầy đủ những nghĩa vụ quốc tế của họ cũng như con đường giải giáp vũ khí hạt nhân".Ông Guterres cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên theo hướng cùng có tiếng nói thống nhất.Trước đó, Triều Tiên đã xác nhận vụ phóng thử "thành công" tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm trung Pukguksong-2.Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tên lửa trên đã được phóng từ căn cứ không quân Banghyon thuộc tỉnh Bắc Pyongan của Triều Tiên, và đã bay được khoảng 50km trước khi rơi xuống Biển Nhật Bản./.