Giám đốc IMF Christine Lagarde. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/7, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã công bố dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2017 và 2018 cập nhật dự báo đưa ra hồi tháng Tư, theo đó nhận định kinh tế toàn cầu tiếp tục phục hồi chắc chắn, với tăng trưởng cải thiện ở Trung Quốc, châu Âu và Nhật Bản, tuy nhiên điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ và Anh.Theo IMF, kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3,5% trong năm 2017 và 3,6% năm 2018 - giữ nguyên mức dự báo trong báo cáo Triển vọng Kinh tế toàn cầu đưa ra hồi tháng 4, nhờ thành quả thương mại và sản xuất tại khu vực châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc.IMF cho biết sự phục hồi tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu đang đúng như dự đoán, tuy nhiên, có sự điều chỉnh tăng trưởng của các quốc gia, theo đó, tăng trưởng của Mỹ sẽ thấp hơn so với dự báo tháng Tư, do chính sách tài khóa mở sẽ ít hơn dự kiến.IMF đã điều chỉnh giảm mức dự báo tăng trưởng của Mỹ xuống 2,1% trong năm nay và năm 2018, so với mức dự báo tăng trưởng lần lượt 2,3% và 2,5% trước đó, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 3% của Chính phủ Donald Trump.Đối với kinh tế Anh, dự báo tăng trưởng cũng được điều chỉnh giảm 0,3% xuống còn 1,7% trong năm nay do hoạt động kinh tế trong quý đầu năm yếu hơn dự kiến, mặc dù vẫn giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng 1,5% trong năm tới.IMF cũng điều chỉnh tăng mức dự báo tăng trưởng đối với một số quốc gia khu vực châu Âu, do tăng trưởng trong quý đầu năm 2017 vượt mong đợi nhờ nhu cầu trong nước tăng cao, trong đó có Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Italy.Đối với Trung Quốc, dự báo tăng trưởng năm nay đạt 6,7% (điều chỉnh tăng 0,1%) và năm 2018 đạt 6,4% (điều chỉnh tăng 0,2%).Đối với các nước khác như Ấn Độ lần lượt là 7,2% và 7,7%, Nga là 1,4% trong năm 2017 và 2018.Trong số các nước G7, mức tăng trưởng của Nhật Bản là 1,3% trong năm nay (điều chỉnh tăng 0,1%) và giữ nguyên mức 0,6% vào năm 2018. Canada tăng trưởng 2,5% năm nay (điều chỉnh tăng 0,4%), nhưng trong năm 2018 sẽ là 1,9% (giảm 0,1%)./.