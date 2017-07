Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Truyền thông Iran đưa tin ngày 23/7, Iran và Iraq đã ký thỏa thuận về tăng cường hợp tác quân sự và thúc đẩy cuộc chiến chống "chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan".Hãng thông tấn Iran (IRNA) cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan và người đồng cấp Iraq Erfan al-Hiyali đã ký bản ghi nhớ, bao gồm nhiều nội dung hợp tác tại thủ đô Tehran.Cũng theo nguồn tin này, "mở rộng hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, an ninh biên giới, giáo dục, cũng như hỗ trợ kỹ thuật và quân sự là những phần trong bản ghi nhớ".Quan hệ Iran-Iraq đã cải thiện kể từ vụ lật đổ cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein vào năm 2003 và chính phủ do người Hồi giáo theo dòng Shi'ite đứng đầu lên nắm quyền ở quốc gia này. Iran là quốc gia có đa số là người Hồi giáo dòng Shi'ite.Giới quan sát cho rằng thỏa thuận mới giữa Iran-Iraq có thể sẽ khiến Mỹ quan ngại.Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng lên tiếng quan ngại về việc Tehran tăng cường can thiệp và ủng hộ cộng đồng người Shi'ite trong các cuộc xung đột tại Syria, Yemen và Iraq.Hiện Mỹ và Iran không có quan hệ ngoại giao chính thức kể từ tháng 4/1980 sau cuộc Cách mạng Hồi giáo tại Iran. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước đã gia tăng căng thẳng thời gian gần đây, bất chấp giai đoạn hòa dịu ngắn dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.Năm 2015, Iran, Mỹ và các cường quốc khác đã ký một thỏa thuận, theo đó Iran sẽ hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lại việc các nước dỡ bỏ trừng phạt nước Cộng hòa Hồi giáo. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump trong giai đoạn tranh cử hồi năm ngoái tuyên bố muốn hủy bỏ thỏa thuận lịch sử này./.