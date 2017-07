Lực lượng an ninh Jordan bên ngoài Đai sứ quán Isreal ở Amman. (Nguồn: EPA)

Hãng thông tấn quốc gia Petra cho biết ngày 28/7, Jordan đã gửi tới Israel những kết quả điều tra về vụ nhân viên bảo vệ Đại sứ quán Israel tại thủ đô Amman nổ súng bắn chết 2 công dân Jordan hồi tuần trước.Số tài liệu trên đã được Jordan chuyển đi sau khi Tổng Công tố nước này quyết định truy tố nhân viên bảo vệ Đại sứ quán Israel nói trên với tội danh giết người và sở hữu vũ khí trái phép.Trước đó, ngày 23/7, nhân viên bảo vệ Đại sứ quán Israel đã nổ súng bắn chết hai người Jordan, trong đó có một nam giới lao đến đâm anh ta bằng một chiếc tua vít.Jordan yêu cầu phía Israel phải xét xử đối tượng này, song Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ám chỉ sẽ không chấp nhận.Người này được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao và sau đó đã về nước cùng nhiều nhân viên và quan chức ngoại giao Israel trong sự chào đón của thủ tướng.Quốc vương Jordan Abdullah II đã chỉ trích hành động của ông Netanyahu là "mang tính khiêu khích và không thể chấp nhận được."Căng thẳng ngoại giao trên cũng là nguyên nhân khiến hàng trăm người dân Jordan tham gia biểu tình gần Đại sứ quán Israel trong ngày 28/7. Cuộc biểu tình sau đó đã bị các lực lượng an ninh giải tán.Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng tăng cao liên quan các biện pháp an ninh của Israel tại Quần thể Haram al-Sharif mà người Do Thái gọi là Núi Đền tại Jerusalem. Tuy nhiên, không rõ có mối liên hệ nào giữa hai sự việc này hay không./.