Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Thành phố Cần Thơ đang tăng cường phòng chống hành vi sử dụng đèn chiếu tia laser uy hiếp an toàn hoạt động bay.Thông tin trên được Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ Phạm Thanh Tâm cho biết tại Hội nghị triển khai công tác đảm bảo an ninh hàng không trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2017, do Ban chỉ đạo công tác phòng, chống khủng bố, biểu tình, bạo loạn và khẩn nguy hàng không thành phố Cần Thơ thuộc ​Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, tổ chức chiều 20/4.Mục đích của việc này nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi sử dụng tia laser chiếu vào tàu bay đang trong quá trình cất, hạ cánh ảnh hưởng đến an ninh an toàn hàng không dân dụng trên địa bàn thành phố.Trong đó, Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ sẽ tập trung tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực bên trong Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ; chủ động phát hiện hiện tượng sử dụng tia laser chiếu vào khu vực có tàu bay đang cất, hạ cánh để có biện pháp ngăn ngừa kịp thời.Tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật, khả năng nguy hại uy hiếp hoạt động bay của tia laser đến người dân xung quanh và hành khách tham gia giao thông hàng không.Theo Ban chỉ đạo công tác phòng, chống khủng bố, biểu tình, bạo loạn và khẩn nguy hàng không thành phố Cần Thơ, Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ hiện có 3 hãng hàng không khai thác là Vietnam Airlines, Vasco, Vietjet, với 4 tuyến thường xuyên trong nội địa gồm: Cần Thơ-Hà Nội, Cần Thơ-Đà Nẵng, Cần Thơ-Phú Quốc và Cần Thơ-Côn Đảo và một số chuyến bay không thường lệ từ Cần Thơ đến Liên Khương của Lâm Đồng, Cam Ranh thuộc Khánh Hòa, Thái Lan và Đài Loan của Trung Quốc.Năm 206, Cảng hàng không Cần Thơ phục vụ an toàn gần 4.600 lần hạ cất cánh, trong đó có 16 chuyến quốc tế; vận chuyển hơn 540.000 hành khách; gần 4.200.000kg hành lý và hơn 40.000kg bưu kiện.Trong năm 2016, Cảng hàng không Cần Thơ đảm bảo an ninh, an toàn cho các chuyến bay đi và đến, đặc biệt đảo bảo an toàn các chuyến bay chuyên cơ, các chuyến bay có đoàn khách ưu tiên...Báo cáo công tác bảo đảm an ninh hàng không trong thời gian tới, Trung tá Nguyễn Thành Nhân, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an Cần Thơ nhấn mạnh thời gian tới, Công an thành phố Cần Thơ tích cực phối hợp với Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ, Đài kiểm soát không lưu Cần Thơ, Đại diện Cảng hàng không miền Nam tại Cần Thơ, Tiểu đoàn đảm bảo kỷ thuật sân bay Cần Thơ tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn tất cả các chuyến bay đi và đến.Đồng thời, đơn vị cũng cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu thông tin về đối tượng truy nã, cấm bay, các hành vi can thiệp bất hợp phá; kiểm tra trực quan bắt buộc hành vi gian lận làm giả giấy tờ bay; bố trí lực lượng kiểm soát, đảm bảo an ninh, an toàn đường cất hạ cánh, đường lăn giáp ranh khu vực quân sự và dân dụng....Song song đó, thành phố Cần Thơ tập trung tuyên truyền, phổ biến cho người dân và hành khách các quy định của pháp luật về an ninh, an toàn hàng không dân dụng; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng ngừa dịch bệnh; thống nhất biện pháp, giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp của hành khách tại Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ, Trung tá Nhân cho biết thêm./.