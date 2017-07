Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)

Một nguồn tin Thượng viện Mỹ cho biết kế hoạch chăm sóc sức khỏe sửa đổi của Thượng viện sẽ giữ lại hai loại thuế được quy định trong Chương trình chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (Obamacare) và duy trì mức giới hạn đối với thuế khấu trừ của công ty dành cho bảo hiểm y tế.Hai loại thuế trên là thuế đánh vào tài sản -3,8% thuế đầu tư thực và 0,9% thuế trả lương để chi trả cho Medicare - áp dụng với người độc thân có thu nhập trên 200.000 USD và các cặp vợ chồng kiếm được từ 250.000 USD trở lên.Dù vẫn quyết tâm loại bỏ Obamacare, các nhà lập pháp đảng Cộng hòa ở Thượng viện Mỹ chưa thể đưa ra đạo luật thay thế vì vẫn phải đối mặt với nhiều bất đồng.Đảng Cộng hòa chỉ nắm 52 trên tổng số 100 ghế tại Thượng viện song hiện có ít nhất 10 thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa công khai phản đối dự luật này trong khi toàn bộ Thượng nghị sỹ Dân chủ đã cam kết sẽ bác bỏ dự luật.Dự luật y tế mới dài 142 trang với các điểm chính bao gồm ngừng mở rộng Chương trình Chăm sóc sức khỏe của chính phủ dành cho người nghèo và người khuyết tật (Medicaid), song với tốc độ chậm hơn so với Dự luật Chăm sóc sức khỏe Mỹ (AHCA) đã được Hạ viện thông qua tháng trước.So với "người anh em" AHCA, dự luật của Thượng viện hỗ trợ về thuế rộng rãi hơn cho người thu nhập thấp, và hỗ trợ này dựa trên mức thu nhập của người mua bảo hiểm thay vì độ tuổi.Dự luật mới cũng sẽ cung cấp hàng tỷ USD cho các bang và các công ty bảo hiểm để thúc đẩy một số lĩnh vực của thị trường bảo hiểm vốn không được các công ty chú trọng.Tuy nhiên, theo báo cáo công bố cuối tháng trước, sẽ có thêm 22 triệu người Mỹ mất bảo hiểm y tế vào năm 2026 nếu dự luật do phe Cộng hòa bảo trợ nói trên được Đồi Capitol phê chuẩn.Ngày 13/7, giới chức Mỹ đã buộc tội hơn 400 đối tượng, phần lớn trong số đó là bác sĩ và y tá, liên quan đến một kế hoạch lừa đảo y tế lên tới 1,3 tỷ USD, trong đó có việc kê đơn thuốc và phân phối thuốc ngủ sai quy cách. Đây được xem là vụ xử lý sai phạm y tế lớn nhất từ trước đến nay tại Mỹ.Thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết 120 trong số 412 bị cáo đã bị buộc tội do những sai phạm trong việc kê đơn và phân phối thuốc ngủ. Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions nhận định vụ việc trên cho thấy một số bác sĩ, y tá và các dược sĩ "đã lựa chọn vi phạm lời thề của mình và đặt lợi kinh tế lên trên bệnh nhân."Một trong những vụ sai phạm là tại phòng khám ở Houston, khi cơ sở này bị cáo buộc cấu kết với một bác sĩ để kê hàng triệu liều thuốc ngủ để tư lợi.Vụ việc trên cho thấy gian lận y tế là một vấn nạn mang tính quốc gia của Mỹ, khi một bộ phận bác sĩ và nhân viên y tế bị "mờ mắt" trước các khoản lợi nhuận khổng lồ.