Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Ngày 3/2, tại Hà Nội, Hội Việt-Mỹ thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã gặp gỡ Đoàn thành viên Tổ chức Cựu binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam (VVA) do bà Marsha Lynn Four, Phó Chủ tịch toàn quốc của tổ chức này làm Trưởng đoàn, sang thăm Việt Nam từ ngày 3-23/2.Trong chuyến thăm lần này, Tổ chức Cựu binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam sẽ trao cho Việt Nam thông tin, tài liệu liên quan tới 600 bộ đội giải phóng của Việt Nam hy sinh trong chiến tranh.Tại buổi gặp, Chủ tịch Hội Việt-Mỹ Nguyễn Tâm Chiến hoan nghênh đoàn tới thăm Việt Nam và hy vọng chuyến thăm này sẽ giúp các thành viên trong đoàn hiểu thêm về sự phát triển của Việt Nam hiện nay. Ông Nguyễn Tâm Chiến đánh giá cao chương trình trao đổi đoàn giữa Tổ chức Cựu binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam và Hội Việt-Mỹ, được thiết lập từ năm 1994.Theo ông Nguyễn Tâm Chiến, Chương trình “Sáng kiến Cựu binh” (VIP) của Tổ chức Cựu binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam đã giúp cung cấp thông tin của hàng ngàn bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến đấu, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của khoảng 1.500 liệt sỹ. Những nỗ lực này đã góp phần thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau trong quá trình hòa giải, bình thường hóa, phát triển tình hữu nghị và hợp tác giữa chính phủ và nhân dân hai nước.Ông Nguyễn Tâm Chiến nhận định vấn đề hậu quả chiến tranh của Việt Nam như chất độc da cam dioxin, rà phá bom mìn... còn nặng nề, cần sự hỗ trợ, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần của bạn bè quốc tế. Giải quyết tốt các vấn đề này sẽ góp phần xây dựng lòng tin, tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, góp phần củng cố, thúc đẩy và tăng cường quan hệ Việt Nam-Mỹ trong thời gian tới, ông Nguyễn Tâm Chiến bày tỏ.Ông Nguyễn Tâm Chiến hy vọng quan hệ giữa Hội Việt-Mỹ và Tổ chức Cựu binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam sẽ tiếp tục là cầu nối góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển, đạt được những mục tiêu xa hơn trong thời gian tới trên tinh thần bình đẳng, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, không chỉ phục vụ cho lợi ích của mỗi nước mà còn đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực cũng như trên thế giới.Thay mặt các thành viên trong đoàn, bà Marsha Lynn Four nhấn mạnh Tổ chức Cựu binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam luôn tích cực ủng hộ sự phát triển của quan hệ Việt Nam và Mỹ…Tổ chức Cựu binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam luôn động viên, ủng hộ các thành viên quay trở lại Việt Nam, giúp họ thăm chiến trường xưa, tận mắt chứng k iến những đổi thay tích cực và to lớn của Việt Nam hiện nay, một đất nước hòa bình và đổi mới, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa cựu chiến binh và nhân dân hai nước, bà Marsha Lynn Four chia sẻ./.