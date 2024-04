Công điện của Thủ tướng về tìm kiếm người mất tích do chìm thuyền ở Quảng Ninh

Lãnh đạo Thị xã Quảng Yên phối hợp với các lực lượng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Chanh. (Ảnh: TTXVN phát)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện cần thiết để tập trung tìm kiếm những người còn mất tích với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất.

Đây là một trong những nội dung của Công điện số 40/CĐ-TTgNgày 25/4 do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Công điện được gửi tới Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai; Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Bộ trưởng các Bộ: Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong Công điện, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình người bị nạn, đồng thời yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan có liên quan tiếp tục chỉ đạo, triển khai công tác khắc phục sự cố.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn theo đúng quy định; chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, điều tra cụ thể nguyên nhân sự cố, làm rõ trách nhiệm để kịp thời rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Thi thể của 1 trong 4 nạn nhân mất tích do lật thuyền tại Quảng Ninh được tìm thấy. (Ảnh: TTXVN phát)

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an theo chức năng quản lý nhà nước được giao chủ động chỉ đạo các địa phương trong cả nước và cơ quan chức năng tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc các chủ phương tiện, tàu thuyền (bao gồm cả tàu, thuyền du lịch, đánh cá và vận tải) triển khai công tác bảo đảm an toàn cho người, phương tiện hoạt động trên sông, trên biển, đặc biệt là trong thời điểm giao mùa thường xảy ra dông, lốc bất ngờ; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn, không trang bị phao cứu sinh, không mặc áo phao theo quy định.

Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo dõi tình hình, chủ động phối hợp, hỗ trợ địa phương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn theo quy định. Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai theo dõi tình hình thiên tai, chủ động chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo thẩm quyền.Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương liên quan thực hiện Công điện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo Báo cáo nhanh số 17/BC-VP ngày 25/4/2024 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh: sáng 25/4/2024, trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra sự cố chìm thuyền, làm 4 người mất tích (2 người còn lại tự bơi được vào bờ)./.

Tìm thấy thi thể một nạn nhân trong vụ lật thuyền nan ở Quảng Ninh Thi thể nạn nhân trong vụ lật thuyền là Nguyễn Thị Mơ (sinh năm 1983, trú tại xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên) đã được đưa về Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên để người thân nhận diện và lo hậu sự.