Hàng hóa được vận chuyển tại cảng Tokyo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Số liệu chính thức được công bố ngày 10/5 cho thấy nền kinh tế Nhật Bản đã liên tục tăng trưởng kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe nắm quyền vào tháng 12/2012, vượt qua cả thời kỳ tăng trưởng kinh tế kéo dài 51 tháng từ năm 1986-1990, và đánh dấu chuỗi tăng trưởng dài thứ ba trong thời kỳ hậu chiến.Chính phủ Nhật Bản giữ nguyên đánh giá cơ bản đối với nền kinh tế trong tháng 3/2017 và khẳng định nền kinh tế đang "cải thiện."Theo cuộc thăm dò mới nhất về ý kiến của 18 nhà phân tích, xuất khẩu của Nhật Bản có thể tăng 6,7% trong tháng 3/2017, tháng tăng thứ tư liên tiếp.Theo nhà kinh tế trưởng Yoshiki Shinke của Viện Nghiên cứu Dai-ichi, xuất khẩu của Nhật Bản vẫn trên đà tăng, nhờ kinh tế thế giới hồi phục.Tuy nhiên, Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết nợ của chính phủ nước này đã leo lên mức cao kỷ lục 1.071.560 tỷ yen (9.400 tỷ USD) vào tháng Ba, thời điểm kết thúc tài khóa 2016, tăng 22.190 tỷ yen so với tài khóa 2015, vì chi tiêu cho an sinh xã hội tăng do dân số già hóa./.