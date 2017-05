Các tên lửa của Triều Tiên được giới thiệu trong lễ duyệt binh kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 15/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 1/5, Nhật Bản và 5 nước Trung Á đã lên án các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp của Triều Tiên là không thể chấp nhận được, trong tuyên bố chung được thông qua tại một cuộc họp ngoại trưởng diễn ra ở thủ đô Ashgabat của Turkmenistan.Phát biểu với báo giới sau cuộc họp với những người đồng cấp đến từ Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết tuyên bố này là một "kết quả to lớn cho thấy rằng cộng đồng quốc tế sẽ đoàn kết để đối phó với Triều Tiên."Theo tuyên bố, các ngoại trưởng đã gọi những tham vọng hạt nhân của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và sự an toàn của khu vực và quốc tế, đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng tuân thủ những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cấm nước này thử các thiết bị hạt nhân cũng như sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.Bên cạnh đó, tuyên bố chung cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề tồn tại lâu nay liên quan tới việc Triều Tiên bắt cóc các công dân Nhật Bản cách đây nhiều thập niên.Cuộc họp ngoại trưởng nói trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng khi Triều Tiên tiếp tục thách thức sức ép từ Washington và các nước đồng minh nhằm kiềm chế nước này./.