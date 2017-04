Nạn nhân bị thương trong một vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe chở người sơ tán ở Idlib, Syria ngày 17/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ít nhất 352 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu vào các mục tiêu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria kể từ khi chiến dịch này bắt đầu năm 2014.Đây là tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 30/4.Trong đánh giá hàng tháng về thương vong đối với dân thường do các chiến dịch của liên quân chống IS , Lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp chung (CJTF)) cho biết vẫn đang đánh giá 42 báo cáo về thương vong cho dân thường.Báo cáo cũng đề cập tới 26 người thiệt mạng trong 3 cuộc không kích riêng rẽ trong tháng Ba.Tuy nhiên, thống kê chính thức của quân đội thấp hơn nhiều so với các tổ chức khác. Tổ chức giám sát Airwars cho biết hơn 3.000 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu./.