Dự án đường ôtô Tân Vũ-Lạch Huyện. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Liên quan đến những khiếm khuyết của dự án đường ôtô Tân Vũ - Lạch Huyện (Hải Phòng), Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công khẳng định, những khiếm khuyết này không nghiêm trọng, không ảnh hưởng đến chất lượng kết cấu công trình.Theo Thứ trưởng Công, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các đơn vị liên quan ngay sau khi nhận được kết quả báo cáo của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước. Vì thế cho đến nay, nhà thầu đã xử lý một số khiếm khuyết và còn một số khiếm khuyết đang được xử lý.Sáng nay (14/7), Thứ trưởng Công đã làm việc rất kỹ với Ban quản lý dự án 2 (chủ đầu tư dự án), tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, nhà thầu thi công đồng thời phân tích, mổ xẻ từng nội dung trong số 11 kiến nghị của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước.Trong số 11 kiến nghị này, ông Công cho rằng, có 6 kiến nghị mang tính chất khuyến cáo có nghĩa rằng lỗi kỹ thuật chưa xảy ra nhưng Hội đồng nghiệm thu Nhà nước quan ngại phía Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các đơn vị liên quan có trách nhiệm theo dõi, quan trắc, đánh giá, xử lý kịp thời nếu có bất cứ lỗi kỹ thuật nào xảy ra.“Còn 5 khiếm khuyết về kỹ thuật thì có 3 khiếm khuyết liên quan đến cầu chính vượt biển và 2 lỗi khiếm khuyết liên quan đến cầu sông Cấm dài 74m nằm ở trên đường dẫn ra cầu chính. 5 lỗi kỹ thuật này ở bên ngoài có thể nhìn thấy rất dễ bằng mắt thường và khẳng định rằng những khiếm khuyết này không nghiêm trọng, không ảnh hưởng đến chất lượng kết cấu công trình,” Thứ trưởng Công nhấn mạnh.Phản bác liên quan đến thông tin phản ánh nứt dầm cầu chính, Thứ trưởng Công khẳng định không hề có chuyện đó.Ông Hiroshi Namba, đại diện Tư vấn giám sát dự án xây dựng hạ tầng Cảng Lạch Huyện (hợp phần cầu đường) cho biết, phía Tư vấn giám sát đã kiểm tra và thấy không có vết nứt ở cầu chính Tân Vũ.Trả lời đến việc vị trí mối nối các đốt dầm SBS được làm kín bằng keo có hiện tượng thấm nước và có nước đọng trong lòng dầm hộp, ông Hiroshi Namba giải thích lý do của việc hiện tượng thấm nước là do một số hạt bụi có thể là gió mạnh lẫn vào khe nối epoxy. Tuy nhiên, phía Tư vấn đã khảo sát trên toàn bộ cầu thì chỉ thấy 1% trong tổng số 1.300 dầm có hiện tượng thấm và công tác sửa chữa hiện đang được tiếp tục triển khai.Đối với việc dầm chữ T cầu Sông Cấm bị chênh 5cm, phía đơn vị Tư vấn giám sát cho rằng, dầm này được chế tạo dày hơn một chút so với phiến dầm còn lại nên dẫn đến việc chênh lệch về cao độ và nhà thầu cũng đã tiến hành sửa chữa và tin rằng sẽ không có vấn đề gì.Đề cập đến biện pháp khắc phục, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công cho biết thêm, các nhà thầu đang khẩn trương khắc phục những sai sót và được Tư vấn giám sát kiểm soát chặt chẽ.Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải cũng giao Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông tiếp tục xem xét những sai sót tại dự án để có hình thức xử lý theo quy định. Với vai trò là chủ đầu tư dự án, Ban Quản lý dự án 2 cũng yêu cầu tư vấn giám sát, nhà thầu nghiêm túc chấn chỉnh, kiểm điểm các cá nhân, đơn vị để xảy ra khiếm khuyết tại dự án.Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu nhà thầu hoàn thành toàn bộ việc sửa chữa trước thời điểm nghiệm thu lần cuối cây cầu vào cuối tháng Tám này.Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cũng tin tưởng, sau khi xử lý xong các khiếm khuyết này chất lượng công trình đảm bảo, khai thác an toàn, hiệu quả./.