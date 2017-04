Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông tại OCB. (Nguồn: OCB)

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. OCB trở thành 1 trong những ngân hàng thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với mức chia cổ tức cao nhất 10% và là số ít ngân hàng có mức chia cổ tức 5% tiền mặt.Theo đó, Đại hội trình cổ đông thông qua mức chia cổ tức 10%, đây là mức cao trong hệ thống các ngân hàng hiện nay. OCB trở thành 1 trong 2 ngân hàng dẫn đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh có mức chia cổ tức cao nhất và là số ít ngân hàng được chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% trên tổng số. Điều này khẳng định việc kinh doanh hiệu quả của ngân hàng và mang về cho cổ đông lợi ích thực.Với đà phát triển từ năm 2016, giai đoạn 2017-2020, OCB đặt mục tiêu quy mô tăng trung bình 30 - 40%/năm. Cụ thể, trong năm 2017, OCB sẽ tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng, lãi trước thuế đạt 780 tỷ đồng, tăng 61% so với năm 2016. Tỷ suất sinh lời ROE và ROA lần lượt là 14,4% và 0,8%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Tổng tài sản dự kiến tăng trưởng 33% lên hơn 85.000 tỷ đồng; tổng dư nợ thị trường 1 tăng 14% lên hơn 44.200 tỷ đồng. Tổng huy động tăng 34% lên 77.500 tỷ đồng, trong đó huy động thị trường 1 hơn 66.500 tỷ đồng (tăng 44%).Ông Võ Văn Thuần, Phó Cục trưởng thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “OCB đã có 1 năm tăng trưởng rất ấn tượng với các chỉ số hoạt động, tăng trưởng về huy động, dư nợ, chất lượng tín dụng an toàn hiệu quả, kiểm soát tốt nợ xấu; đồng thời, điều này đánh giá được mức độ tín nhiệm của khách hàng dành cho OCB ngày càng cao.”Ông Thuần chia sẻ thêm, với góc độ cơ quan quản lý Nhà nước, cũng rất chia sẻ với những nỗi lo của cổ đông về cổ tức, tuy nhiên với mức chia 10%, OCB là 1 trong 2 tổ chức chi trả cao nhất so với 11 ngân hàng có trụ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị OCB cho biết: “OCB có tỷ suất lợi nhuận tốt khoảng 10%, nợ xấu 1,51%. Với những hoạch định chiến lược phát triển rõ ràng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nền tảng cơ sở và quyết tâm của Ban điều hành, toàn thể cán bộ nhân viên cùng sự ủng hộ của cổ đông, chúng tôi tin tưởng OCB tiếp tục duy trì vị thế thuộc tốp 10 ngân hàng tốt nhất Việt Nam.”Kết thúc năm tài chính 2016, OCB đã đạt được các chỉ tiêu quan trọng như tổng tài sản tăng trưởng 29%, đạt hơn 63.000 tỷ đồng; tổng dư nợ tăng trưởng 35%, đạt hơn 39.600 tỷ đồng; tổng huy động tăng trưởng 51%, đạt hơn 46.000 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu giảm về mức 1,51%; lợi nhuận trước thuế đạt 484 tỷ đồng; chỉ số ROE đạt 9,8%./.