Thu ngân sách từ thuế ước đạt 640.300 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

Ngày 6/5, Tổng cục Thuế thông tin tổng thu ngân sách Nhà nước trong tháng Tư do ngành quản lý ước đạt 150.100 tỷ đồng, bằng 10% so với dự toán và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế 4 tháng, tổng thu ngân sách từ thuế đạt gần 640.300 tỷ đồng, tương ứng 43% dự toán đồng thời tăng 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu từ dầu thô là 21.240 tỷ đồng, bằng 46% so với dự toán, thu nội địa ước đạt 619.060 tỷ đồng và bằng 43% dự toán.

Tổng cục Thuế cho biết những tháng đầu năm 2024, ngành đã bám sát các mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính. Toàn ngành đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước. Đặc biệt là triển khai các chính sách miễn giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất. Việc làm này đã giúp kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, góp phần tích cực đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể, số tiền thuế, thuê đất được miễn, giảm trong 4 tháng đầu năm là khoảng 25.510 tỷ đồng. Trong đó, giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng ước khoảng 10.900 tỷ đồng, giảm mức thuế bảo vệ môi trường trên 13.160 tỷ đồng, giảm từ tiền thuê đất khoảng 1.440 tỷ đồng.

Về công tác hoàn thuế, tính đến cuối tháng Tư, Cơ quan Thuế đã ban hành 5.580 quyết định với tổng số tiền thuế hoàn là 39.440 tỷ đồng, bằng 23% so với dự toán và tương ứng 105% so với cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh đó, cả ngành đã thực hiện hơn 10.500 cuộc thanh tra, kiểm tra (kể từ đầu năm đến nay) đồng thời kiểm tra 98.330 hồ sơ khai thuế tại Cơ quan Thuế. Theo đó, số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra gần 9.960 tỷ đồng và tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 1.700 tỷ đồng. Mặt khác, ngành cũng nỗ lực thu hồi nợ thuế với tổng số tiền nộp về trong 4 tháng đạt gần 32.070 tỷ đồng./.