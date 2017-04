Hoạt động giao dịch tại sàn chứng khoán New York, Mỹ ngày 6/1/2017. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý I năm 2017 - tức 100 ngày đầu cầm quyền của Tổng thống Donald Trump - đạt mức thấp nhất trong 3 năm qua, chủ yếu do lượng hàng hóa tồn kho của doanh nghiệp Mỹ và chi tiêu tiêu dùng giảm.Trong báo cáo công bố ngày 28/4, Bộ Thương mại Mỹ cho biết trong 3 tháng đầu năm nay, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này chỉ tăng 0,7%, giảm mạnh so với mức tăng 2,1% của quý IV năm 2016.Mặc dù chỉ giảm nhẹ so với mức tăng 0,8% của cùng kỳ năm ngoái, song mức tăng GDP trong quý vừa qua lại thấp hơn đáng kể so với dự báo của giới phân tích.Chi tiêu của người dân Mỹ, yếu tố đóng góp hơn 70% vào các hoạt động của nền kinh tế, giảm xuống mức thấp nhất trong gần 8 năm qua khi chỉ tăng 0,3%.Cụ thể, chi tiêu cho các dịch vụ ở mức thấp nhất trong 4 năm qua, và chi tiêu cho các loại hàng hóa sử dụng lâu dài như ôtô, đồ gia dụng điện tử... cũng ở mức thấp nhất kể từ năm 2011.Trong khi đó, chi tiêu quốc phòng cũng giảm 4% xuống mức thấp nhất trong gần 3 năm qua. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tổng chi tiêu của Chính phủ Mỹ giảm 1,7% xuống mức thấp nhất hàng quý trong gần 4 năm qua.Đầu tư của doanh nghiệp mặc dù tăng 4,3%, song vẫn giảm mạnh so với mức tăng ngoạn mục 9,4% của quý trước đó.Giới phân tích kinh tế nhận định các số liệu trên đánh dấu "khởi đầu u ám" trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump. ​Với phương châm "Nước Mỹ trên hết" chú trọng khôi phục sản xuất trong nước và gia tăng bảo hộ thương mại, Tổng thống Trump đã cam kết tạo ra 25 triệu việc làm mới trong 10 năm và đưa cường quốc này trở lại thời kỳ kinh tế tăng trưởng 4%/năm - một mục tiêu mà theo đánh giá của các chuyên gia là quá tham vọng để có thể trở thành thực hiện.Tuy nhiên, trên thực tế, trong những tháng qua, Tổng thống Trump đã được đánh giá cao vì những nỗ lực tăng chỉ số niềm tin tiêu dùng cũng như số việc làm mới, và cải thiện thị trường chứng khoán Mỹ./.