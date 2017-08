Hàng rào dây thép gai ở khu vực Kashmir. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng PTI đưa tin Pakistan ngày 4/8 tuyên bố nước này cam kết giải quyết hòa bình vấn đề Kashmir và sẽ tiếp tục ủng hộ về mặt chính trị, ngoại giao đối với người dân ở Thung lũng Kashmir.Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Pakistan cáo buộc các lực lượng an ninh Ấn Độ bắn đạn thật vào người dân Kashmir.Tuyên bố cho rằng "tình hình nhân quyền đang xấu đi" ở Thung lũng Kashmir đã có những tác động nghiêm trọng tới hòa bình và an ninh trong khu vực.Trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan ở dọc đường Ranh giới kiểm soát (LoC), tuyên bố trên viết: "Pakistan vẫn cam kết giải quyết hòa bình tranh chấp Jammu và Kashmir theo những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và sẽ tiếp tục ủng hộ về mặt tinh thần, chính trị và ngoại giao đối với người dân Jammu và Kashmir."Tuyên bố còn kêu gọi "cộng đồng quốc tế lưu ý tới cuộc khủng hoảng nhân quyền nghiêm trọng" ở Thung lũng Kashmir./.