Binh sỹ Ấn Độ tuần tra tại Srinagar, thủ phủ Mùa Hè của bang Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 2/8, hàng nghìn cảnh sát và binh sỹ Ấn Độ đã phong tỏa một phần vùng lãnh thổ Kashmir mà quốc gia này kiểm soát, nhằm ngăn chặn các hành động bạo lực trả đũa sau khi 1 chỉ huy phiến quân cùng 2 dân thường thiệt mạng trong các vụ đụng độ một ngày trước đó.Người dân ở khu phố cổ của thành phố Srinagar, thành phố chính của vùng lãnh thổ này, được yêu cầu ở trong nhà và tuân thủ lệnh giới nghiêm, trong khi lực lượng chính phủ liên tục tuần tra trên các tuyến đường được bao quanh bởi hàng rào dây thép gai.Các trường học, địa điểm buôn bán và ngân hàng cũng được yêu cầu đóng cửa.Trước đó, 3 thủ lĩnh ly khai ở khu vực Kashmir đã kêu gọi tiến hành các vụ tấn công để trả đũa cho cái chết của Abu Dujana, một thành viên cấp cao nhóm vũ trang Lashkar-e-Taiba (LeT) tại Pakistan.Cái chết của Abu Dujana, vốn được quân đội Ấn Độ coi là "một chiến thắng quan trọng," đã dẫn đến hàng loạt cuộc biểu tình và xung đột với lực lượng chính phủ dọc theo Thung lũng Kashmir, khiến 2 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.Hồi tháng 7/2016, cái chết của một chỉ huy khác thuộc LeT cũng là nguyên nhân dẫn tới hàng loạt các cuộc biểu tình đụng độ tương tự kéo dài trong nhiều tháng khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương.Kashmir là khu vực bị chia cắt do cả Ấn Độ và Pakistan kiểm soát, nhưng cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn khu vực kể từ khi chấm dứt chế độ thuộc địa của Anh tại đây năm 1947.Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn năm 2003, đụng độ giữa binh sỹ hai bên ở khu vực biên giới này vẫn tiếp diễn và hai bên thường xuyên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.Bên cạnh đó, nhiều nhóm vũ trang nổi dậy chống các binh sỹ Ấn Độ được triển khai đến đây, đòi độc lập hoặc sáp nhập vào lãnh thổ Pakistan./.