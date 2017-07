Khu vực dọc đường Ranh giới kiểm soát (LoC). (Nguồn: thehindu.com)

THX đưa tin, Pakistan ngày 20/7 đã cho triệu Phó Cao ủy Ấn Độ tới và trao công hàm phản đối sau khi xảy ra vụ nổ súng ở khu vực dọc đường Ranh giới kiểm soát (LoC) mà phía Islamabad cáo buộc là do phía binh sỹ Ấn Độ gây ra, khiến một binh sỹ và ​hai dân thường thiệt mạng.Đây là lần thứ ​hai chỉ trong vòng hai ngày qua Pakistan triệu đại diện ngoại giao của Ấn Độ giữa lúc căng thẳng leo thang tại LoC, ranh giới trên thực tế phân chia vùng Kashmir ở dãy núi Himalaya làm 2 phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát nhưng cả 2 nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ khu vực Kashmir.Hôm 19/7, Vụ trưởng Vụ Nam Á thuộc Bộ Ngoại giao Pakistan cũng đã cho triệu Phó Cao ủy Ấn Độ tới để lên án các vụ vô cớ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn" của các lực lượng an ninh Ấn Độ./.