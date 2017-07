Binh sỹ Ấn Độ làm nhiệm vụ tại khu vực Baramulla, cách Srinagar - thủ phủ mùa Hè của khu vực Kashmir - 50km về phía bắc. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ngày 19/7, Pakistan đã cho triệu Phó Cao ủy Ấn Độ J P Singh tới sau khi 2 thường dân Pakistan được cho là bị thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong các vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở dọc đường Ranh giới kiểm soát (LoC) mà phía Islamabad cáo buộc là do phía binh sỹ Ấn Độ gây ra.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Nafees Zakaria cho biết các lực lượng an ninh Ấn Độ ngày 18/7 đã nổ súng ở các khu vực Baroh và Tandar trong khi Vụ trưởng Vụ Nam Á và Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á (SAARC) Mohammad Faisal đã cho triệu ông Singh tới để "lên án các vụ vô cớ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn" của các lực lượng an ninh Ấn Độ.Ông Faisal hối thúc Ấn Độ tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn năm 2003 và điều tra các vụ việc vi phạm thỏa thuận này ở dọc LoC.Trước đó, Bộ Ngoại giao Pakistan cũng đã cho triệu đại diện ngoại giao của Ấn Độ tới trong hai ngày liên tiếp là 8-9/7 để phản đối về vấn đề này khi cho rằng đã có thêm nhiều thường dân thiệt mạng do phía quân Ấn Độ nổ súng.LoC dài 720km là ranh giới trên thực tế phân chia vùng Kashmir ở dãy núi Himalaya làm hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát nhưng cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ khu vực Kashmir.Năm 2003, Pakistan và Ấn Độ đã đạt thỏa thuận ngừng bắn dọc LoC, nhưng đụng độ giữa binh sĩ hai bên ở khu vực biên giới này vẫn tiếp diễn và hai bên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận./.