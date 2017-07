Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, hai tháng sau khi các phiến quân Hồi giáo tấn công vào Marawi, một trong những thành phố miền Nam lớn nhất của Philippines, chiến sự tại đây vẫn tiếp diễn và Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố sẵn sàng đợi một năm nữa để chấm dứt cuộc chiến này.Mặc dù ngày 22/7 vừa qua, các nghị sỹ đã thông qua đề nghị của Tổng thống Duterte về việc gia hạn tình trạng thiết quân luật tới cuối năm trên đảo Mindanao giúp tăng thêm quyền lực cho các lực lượng an ninh để truy kích các phần tử cực đoan vượt xa khỏi khu vực Marawi, song vẫn chưa rõ nhà lãnh đạo Philippines có kế hoạch xử lý những đối tượng này như thế nào sau khi giành lại thành phố này.Theo Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana, sau khi kiểm soát được Marawi, chính quyền sẽ tăng cường giám sát trong khu vực để sớm phát hiện các trại huấn luyện và hoạt động của phiến quân.Phát biểu trước Quốc hội, quan chức quốc phòng này nêu rõ: "Chúng ta cần các trang thiết bị thông tin liên lạc công nghệ cao để giám sát điện thoại di động của kẻ địch. Chúng ta cũng cần cả máy bay không người lái."Các chuyên gia an ninh nhận định Manila cần có một sự cải tổ mang tính chiến lược vì đã không hành động sau khi nhận được những cảnh báo về hệ tư tưởng cực đoan đang "bén rễ" tại Mindanao và thu hút các chiến binh nước ngoài không thể gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq.Theo giáo sư khoa học chính trị thuộc Đại học De la Salle tại Manila, ông Richard Javad Heydarian, quân đội Philippines đang tìm cách vô hiệu hóa phiến quân Maute để có thời gian ngăn cản hoạt động tuyển mộ và tái tổ chức của phiến quân./.