Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu tại thành phố Pasay, phía Nam thủ đô Manila ngày 17/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin ngày 3/5, Philippines ra thông báo cho biết nước này sẵn sàng ký kết thỏa thuận khung về quốc phòng và an ninh với Nga trong chuyến thăm Moskva vào tháng tới của Tổng thống PhilippinesTheo Bộ Ngoại giao Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đã gặp người đồng cấp Nga Sergey Shoygu hôm 26/4, bên lề hội nghị Moskva về An ninh quốc tế lần thứ VI.Hai bên đã hoan nghênh những tiến triển tích cực trong quan hệ song phương và nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.Thông báo nhấn mạnh rằng chuyến thăm chính thức của ông Duterte đến Nga vào tháng tới được mong đợi sẽ tạo đà cho việc phát triển hơn nữa mối quan hệ Philippines-Nga./.