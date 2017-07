Một cảnh trong phim.

Loạt phim “Planet Of The Apes" - Hành tinh Khỉ (2011, 2014, 2017) dựa theo tiểu thuyết của Pierre Boulle, được giới phê bình quốc tế đánh giá cao không chỉ bởi là loạt phim bom tấn nghệ thuật thực thụ, mà còn bởi chính câu chuyện mang đầy tính nhân văn và ẩn dụ.Loạt phim mô tả sự trỗi dậy của loài khỉ bắt nguồn từ cách con người đối xử với chúng như thế nào.Phần 3 và cũng là phần cuối “War For The Planet Of The Apes” (tựa tiếng Việt “Đại chiến Hành tinh Khỉ”) công chiếu tại Mỹ và Việt Nam từ 14/7, được đánh giá là phần phim về hành tinh khỉ hay nhất, bởi đó không chỉ là bộ phim đầy tính nghệ thuật, mà còn mang tính giải trí cao với những thước phim mãn nhãn và giàu cảm xúc. Phần 3 cũng có kinh phí tới 150 triệu USD.Trong phần đầu tiên “Rise Of The Planet Of The Apes” (2011), do sự sai lầm trong công thức chế tạo mà chính con người đã giúp loài khỉ phát triển vượt bậc.Caesar, một chú khỉ sơ sinh được nhà khoa học Will đánh cắp từ phòng thí nghiệm và lớn lên trong sự bảo bọc của anh.Khỉ với thủ lĩnh Caesar đã đấu tranh để giành lại tự do vốn có của mình đã bị con người tước đoạt bấy lâu nay.Ở phần 2 “Dawn Of The Planet Of The Apes” (2014), con người là những kẻ cảnh giác rất cao và sẵn sàng tuyên chiến trước. Và dù loài khỉ có muốn hay không, loài người vẫn phải giết chết khỉ để đảm bảo an toàn tuyệt đối.Trong phần ba, sau những cuộc chiến khốc liệt của các phần trước, loài người và loài khỉ sẽ giáp mặt trong trận chiến cuối cùng đen tối nhất và đẫm máu nhất. Đó là trận chiến không ai mong muốn, được nối dài từ những hiểu lầm lẫn những âm mưu trong phần phim trước."Nếu khỉ gây chiến với loài người, chúng ta sẽ mất đi những gì mà mình đã xây dựng nên: mái ấm, gia đình và tương lai," Caesar từng nói.Cuộc chiến ấy đã và đang cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng con người và loài khỉ vô tội. Sự đối lập giữa thủ lĩnh của hai phe: một Caesar yêu hòa bình nhưng buộc phải cầm vũ khí để bảo vệ giống loài khỉ và một Đại tá (Woody Harrelson) hiếu chiến, ngang tàn sẽ khiến mạch phim trở nên gay cấn, kịch tính hơn.Bên cạnh đó, trận chiến này còn vô cùng cam go với loài khỉ khi Caesar bị chính đồng loại của mình phản bội, khiến anh phải trở thành tù binh cho con người. Khó khăn ngày càng chất chồng, máu và nước mắt càng đổ nhiều hơn, liệu trận chiến đen tối này sẽ chấm dứt như thế nào?Phim với sự tham gia của dàn sao Andy Serkis (vai Caesar), Woody Harrelson, Terry Notary, Ty Olsson, Judy Greer.../.