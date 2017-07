Biểu tình phản đối dự luật cải cách Tòa án Tối cao tại Warsaw ngày 20/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 25/7, Phó Chủ tịch Hạ viện Ba Lan Ryszard Terlecki cho rằng liên minh cầm quyền tại Ba Lan do đảng Luật pháp và Công lý (PiS) kiểm soát sẽ không tan rã nên không có lý do gì để tiến hành một cuộc bầu cử sớm.Phát biểu với báo giới khi được hỏi về khả năng đối tác thiểu số trong liên minh cầm quyền, đảng Polska Razem, ủng hộ việc Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda phủ quyết 2 trong 3 dự luật cải cách hệ thống tòa án của đảng PiS.Ông Terlecki cho rằng: “Tôi không nhận thấy nguy cơ đó xảy ra, ít nhất là thời điểm hiện tại. Không có lý do gì để tiến hành một cuộc bầu cử Quốc hội sớm. Số phiếu đa số của đảng PiS trong Quốc hội vẫn đủ ổn định nên sẽ được duy trì trong vòng hai năm (tới cuối nhiệm kỳ)”./.