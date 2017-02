Sân chùa Côn Sơn lung linh hoa đăng trong Lễ Liên Hoa Hội Thượng. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Sáng 12/2, tại Khu di tích đặc biệt quốc gia Côn Sơn-Kiếp Bạc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hải Dương.Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã biểu dương những thành tích về phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống cho người dân trong thời gian qua.Phó Chủ tịch nước lưu ý tỉnh Hải Dương cần tập trung mọi nguồn lực để đạt được những mục tiêu về phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2017. Tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến nâng cao đời sống, nhất là đời sống tinh thần cho người dân.Là địa phương có nhiều di tích lịch sử, danh thắng quốc gia, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh tỉnh Hải Dương cần làm tốt hơn nữa công tác quản lý các lễ hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân và du khách thập phương đến dự các lễ hội...Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã báo cáo với Phó Chủ tịch nước về một số thành tích về phát triển kinh tế xã hội trong thời gian qua. Trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, tỉnh Hải Dương đã thực hiện nghiêm việc không bắn pháo hoa, dành ngân sách thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.Trong dịp Tết, tỉnh đảm bảo cung cấp đủ các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo giá cả thị trường; làm tốt công tác phòng chống buôn lậu. Các lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương cũng đã tập trung đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông.Năm 2017, Hải Dương đặt ra 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, thu ngân sách, trong đó, một số chỉ tiêu chủ yếu là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) từ 8% trở lên; hoàn thành dự toán Trung ương giao về thu ngân sách; có thêm 30 xã đạt tiêu chí nông thôn mới và 1 huyện đạt tiêu chí nông thôn mới.Năm 2017, cũng là năm đầu tiên Hải Dương thực hiện cơ chế tự cân đối ngân sách và có tỷ lệ điều tiết về ngân sách Trung ương là 2%. Theo kế hoạch, Trung ương giao cho Hải Dương thu ngân sách trên 12.500 tỷ đồng; trong đó thu nội địa là trên 10.000 tỷ đồng. Hải Dương đã đặt ra các giải pháp trọng tâm để hoàn thành mục tiêu đặt ra.Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước đã tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền và nhân tỉnh Hải Dương và thị xã Chí Linh./.